Türkiye Gazetesi

Rusya- Ukrayna arasında devam eden saldırıların ardından vatandaşlar, sirenlerin çaldığı ve patlama seslerinin yükseldiği başkent Kiev’den ayrılmaya başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dünya liderlerine seslenerek, Putin'in savaş emrini durdurması için çağrıda bulunurken, operasyonun başlangıcında yüzlerce Ukrayna askerinin de öldüğü iddia edildi.

Halkın, bankamatik, önlerinde uzun kuyruklar oluşturarak paralarını çekmeye çalıştıkları ve valizini hazırlayanların metro istasyonlarına akın ettikleri görüldü. Ukrayna halkının, savaş korkusuyla market önlerinde de yoğun kalabalık oluşturdukları görüldü.

Başkent Kiev’de caddeler ve şehrin en işlek sokakları birkaç araç ve valizleri ile koşuşturan insanlarla doldu. Esnafın, dükkanlarını kapattığı ve halkın korku içinde ya sığınaklara indiği ya da şehri terk etmeye çalıştığı bildiriliyor.



Ukrayna Rusya'ya karşı NATO'dan askeri destek istiyor Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kırım'ın yasa dışı ilhakı sırasında hazırlıksız yakalandıklarını ancak bu kez ihtiyatlı olduklarını belirterek Rusya'ya karşı NATO'dan askeri destek ve yaptırımlar dahil daha fazla destek vermesini istedi.

Zelenskiy: 'Ukrayna Rusya ile müzakerelere hazır' Ukrayna Devlet Başkanı seçildikten sonra ilk resmi yurt dışı ziyaretini Brüksel'e yapan Vladimir Zelenskiy, ülkesinin Rusya ile müzakerelere hazır olduğunu belirtti.