İsrail ordusunun Suriye’nin Hama şehrine hava saldırısı düzenledi. Söz konusu hava saldırısında 4 Suriyeli asker hayatını kaybederken, 7 sivil de yaralandı.
4 ASKER ÖLDÜ, 7 SİVİL YARALANDI
İsrail, Suriye’nin Hama şehrinin Masyaf ilçesine hava saldırı düzenledi. Saldırıda 4 Suriyeli askerin hayatını kaybettiği, 7 sivilin yaralandığı açıklandı. Yetkililer, yerel saatle 20.23’te düzenlenen saldırıda Suriye ordusunun hava savunma sisteminin devreye girdiğini ve çok sayıda füzenin imha edildiğini duyurdu.
Suriye sınırında yeni bir şehir kuruluyor 250 bin konut projelendirildi. Evler üç ayrı tipte yapılacak. Altyapı hizmetlerini AFAD üstlenecek. Finansmanı uluslararası fonlardan karşılanacak. Protokolü yakında imzalanacak. Evlerin en küçüğü 40, en büyüğü 80 metrekare olacak. Kalabalık ailelere büyük evler verilecek. Evlerin çatılarına su deposu yerleştirilecek. İnşaatlarda Suriyeliler çalıştırılacak.
ABD'den Türkiye'ye Suriye ve Ukrayna teşekkürü ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Greenfiel, Türkiye'ye Suriyeli mültecilere ev sahipliği konusundaki cömertliği ve Ukrayna halkına yardımları nedeniyle teşekkür etti.
Suriyeli muhaliflere PYD ile birleşin baskısı Batılı ülke temsilcilerinin kendilerine ‘PKK-PYD ile birleşin’ baskısı yaptığını ifade eden Suriye siyasi muhalefetinin çatı kuruluşu SMDK üyeleri, söz konusu telkinlerin artık baskıya dönüştüğünü söylediler. Dayatılan projeye de ‘Özerkliği Geliştirme’ isminin verildiği ortaya çıktı.