Türkiye Gazetesi

8 Temmuz - 11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen bin 672 ABD'li yetişkinle yapılan anket, mevcut başkan Joe Biden'ın kendi partisi de dahil olmak üzere seçmenlerle arasındaki kötüleşen pozisyonunun belki de bugüne kadarki en keskin kanıtını gösteriyor.

ABD’de Yahoo News haber sitesi tarafından yapılan ankete göre Amerikalıların sadece yüzde 18’i Joe Biden’in 2024’te yeniden başkanlığa aday olmasını istiyor. Bu, ülkede bir başkan için şu ana kadar görülen en düşük oran. Ankette Amerikalıların yüzde 64’ü onun adaylıktan çekilmesini istedi.

DEMOKRATLAR DA BİDEN'I İSTEMİYOR

Biden’ın adaylığına kendi partisi Demokratlar da karşı. Demokratlarda katılımcıların yüzde 41’i Biden’ın ikinci dönem başkanlık için adaylıktan çekilmesini isterken devam etmesini isteyenlerin oranı yüzde 35’te kaldı. Anket bin 672 yetişkin Amerikalı üzerinde yapıldı. Bu sonuçlarda Biden’ın sağlık ve idrak durumunun etkili olduğu kaydedildi. Biden’ın yeniden aday olmasını isteyenlerin oranı mayıs ayına göre yüzde 7, Demokratlarda yüzde 8 düştü.

ABD’de 1968’den bu yana tüm başkanlar, başkanlık için ikinci kez aday oldu. Biden da daha önce defalarca 2024’te aday olacağını açıklamıştı.

Joe Biden’ın F-16 hamlesi Türkiye düşmanlarını kızdırdı ABD Başkanı Joe Biden’ın Türkiye’ye F-16 satışına yeşil ışık yakması ülkedeki bazı siyasetçilerin tepkisini çekti. Ermeni ve Yunan lobisinin de etkisiyle siyasi aktörler Joe Biden’a ithafen bir mektup kaleme aldı. Sosyal medyada paylaşılan mektupta Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef alındı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkileri, bölgesel konular ve NATO Zirvesi'ne dair değerlendirmelerde bulunuldu.