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Güney Kore'de ana muhalefet liderine bıçaklı saldırı
Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung, Busan'da bir inşaat alanını ziyareti sırasında boynundan bıçaklanarak saldırıya uğradı.
Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung, Busan'da bir inşaat alanını ziyareti sırasında boynundan bıçaklanarak saldırıya uğradı.
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Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı