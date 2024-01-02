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    Güney Kore'de ana muhalefet liderine bıçaklı saldırı

    Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung, Busan'da bir inşaat alanını ziyareti sırasında boynundan bıçaklanarak saldırıya uğradı.

    Güney Kore&#039;de ana muhalefet liderine bıçaklı saldırı
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung, Busan'da bir inşaat alanını ziyareti sırasında boynundan bıçaklanarak saldırıya uğradı.

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    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Güney KoreMuhalefetSaldırı
    Haberler > Dünya > Güney Kore'de ana muhalefet liderine bıçaklı saldırı
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