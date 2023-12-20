Sınav 90 saniye erken bitti, öğrenciler hükümete dava açtı

20 Aralık 2023 14:36 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 15:20

Katı eğitim sistemi ile bilinen Güney Kore, dünyanın en zor üniversite sınavlarından birini olduğu iddia edilen 'Suneung'la gündemde. Üniversiteye gidebilmek için pek çok konu ve alanda soruların yer aldığı, 8 saat süren 'Suneung' isimli sınava giren öğrenciler, sınavın ardından hükümete dava açtı.

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki bir sınav merkezinde yapılan üniversiteye giriş sınavın ilk bölümünde bitiş zilinin olması gerekenden 90 saniye erken çaldığı iddia edildi. Bazı öğrenciler olay anında duruma itiraz etse de gözetmenler sınav kağıtlarını topladı.

Öğretmenler, bir sonraki oturum başlamadan önce hatanın farkına vararak öğrencilere 1,5 dakika daha süre verdi ancak bu süre boyunca öğrencilere yalnızca boş kısımları doldurma izni verildi. Öğrenciler ise cevaplarını değiştiremedi.

SINAVA YENİDEN HAZIRLANMA MALİYETİNİ TALEP ETTİLER

Sınava girmiş olan en az 39 öğrenci konuyla ilgili hükümete dava açtı. Öğrenciler, sınava yeniden hazırlanma maliyeti olan 20 milyon won'u (yaklaşık 450 bin TL) talep etti.

Öğrencilerin avukatı söz konusu hatanın öğrencilerin geri kalan sınavlarını da etkilediğini savundu. Güney Kore'nin Yonhap haber ajansına konuşan bazı öğrenciler ise bu durum karşısında morallerinin çok bozulduğunu, bu sebeple sınavın geri kalanına odaklanamadıklarını anlattı.

Bazı öğrencilerin sınavı bırakarak evlerine döndüğü ifade edilirken, öğrencilerin avukatı Kim Woo-suk, eğitim yetkililerinin söz konusu hatayla ilgili özür dilemediğini söyledi. Güney Kore kamu yayıncısı KBS ise yetkililerin olayın yaşandığı sınav merkezinin başındaki gözlemcinin 'zamanı yanlış okuduğunu' söylediğini aktardı.