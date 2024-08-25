Netanyahu, Nasrallah ve Hamaney'e seslendi! 'Hikayenin sonu değil, yeni bir adım"

Tüm dünya İsrail ve Lübnan arasındaki gerilime odaklanmışken, Başbakan Netanyahu'dan yeni bir açıklama geldi. Hizbullah'ın, ülkenin merkezinde stratejik bir noktaya gönderdiği insansız hava araçlarının tamamının da engellendiğini söyleyen Netanyahu, konuşmasının devamında İran dini lideri Hamaney ve Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'a seslendi.

Hizbullah'ın hedefinde Birim 8200 mü vardı? Lübnan-İsrail çatışmasında çarpıcı iddia

Hizbullah'ın hedefinde Birim 8200 mü vardı? Lübnan-İsrail çatışmasında çarpıcı iddia

Fuad Şükür suikastına misilleme olarak İsrail topraklarına 320 füzeyle saldırı düzenleyen Hizbullah'a Netanyahu'dan cevap geldi.

Başkent Tel Aviv'deki kabine toplantısının açılışında konuşan Netanyahu, Hizbullah'ın roket ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıyla ilgili konuştu.

Netanyahu, saldırıyı "boşa çıkardıklarını ancak bunun hikayenin sonu olmadığını" ifade etti.

HAMANEY VE NASRALLAH'A SESLENDİ

Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki askeri noktalara fırlatmaya hazırlandığı binlerce kısa menzilli roketin İsrail ordusu tarafından yok edildiğini aktaran Netanyahu, "Hizbullah'ın, ülkenin merkezinde stratejik bir noktaya gönderdiği insansız hava araçlarının tamamının da engellendiğini" dile getirdi.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney ve Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'a seslenen Netanyahu, "Beyrut'ta Nasrallah ve Tahran'da Hamaney, bunun, kuzeydeki durumu değiştirmek ve bu bölge sakinlerinin evlerine dönmesi için atılan başka bir adım olduğunu bilmeli. Tekrar ediyorum, bu, hikayenin sonu değil." diye konuştu.

İSRAİL VE HİZBULLAH ARASINDA NE OLDU?

İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail'i hedef almayı planladığını iddia ederek Lübnan'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurmuştu.

Bunun ardından Hizbullah, 30 Temmuz'da Beyrut'ta üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta karşı İsrail'e misilleme saldırısı başlattığını açıklamıştı.

Hizbullah, misilleme saldırısında 320 roketin yanı sıra bir dizi insansız hava aracıyla (İHA) İsrail ordusuna ait noktaların hedef alındığını ifade etmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'a bu sabah düzenlediği saldırılara 100 kadar savaş uçağının katıldığını, İsrail'in kuzeyini ve merkezini vuracak şekilde konumlanan füze rampalarından 40'ının vurulduğunu öne sürmüştü.