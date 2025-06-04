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Şampiyonluk kutlaması faciayla sonlandı: 11 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hindistan'da Royal Challengers Bengaluru kriket takımının kulüp tarihinde ilk kez elde ettiği şampiyonluk kutlamalarında çıkan izdihamda 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Hindistan'da Royal Challengers Bengaluru kriket takımı dün rakibi Punjab Kings'i final maçında yenerek, tarihinde ilk kez Hindistan Premier Liginde şampiyonluk kazandı.

Şampiyonluk kutlaması faciayla sonlandı: 11 kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

BİNLERCE TARAFTAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Final maçının ardından şampiyon takım oyuncularını taşıyan otobüs Bangalore şehir merkezindeki Chinnaswamy Stadyumu'na yaklaşırken binlerce taraftar sokaklara döküldü.

Şampiyonluk kutlaması faciayla sonlandı: 11 kişi hayatını kaybetti - 2. Resim

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINDA İZDİHAM ÇIKTI

Coşkuyla oyuncularını bekleyen taraftar ellerinde bayraklarla dakikalarca sevinç gösterilerinde bulundu. Ancak stadyumun dışında düzenlenen etkinlikte izdiham çıktı. Kabalık arasında panik yaşanırken izdihamda 11 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı.

Nüfus yoğunluğu ile dikkat çeken Hindistan'da kalabalık dini ve resmi kutlamalar ile anma törenleri sırasında sık sık izdiham yaşanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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