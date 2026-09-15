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Dünya

Sezon dışında tırmananlar yandı! Fuji Dağı’ndan kurtarılmak artık ücretli

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Sezon dışında tırmananlar yandı! Fuji Dağı’ndan kurtarılmak artık ücretli

Japonya'nın Yamanaşi eyaleti, Fuji Dağı'nın tırmanışa kapalı olduğu dönemde mahsur kalanların kurtarılması için görevlendirilen helikopterler için ücret almaya karar verdi.

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Kyodo ajansının haberine göre Yamanaşi eyaleti yetkilileri, Fuji Dağı'na tırmanma sezonu olan 1 Temmuz-10 Eylül dönemi dışında "risk alan" kişilere ilişkin Eylül 2027'den itibaren geçerli olacak bir karar aldı.

KURTARMA OPERASYONU İÇİN ÜCRET ÖDEYECEKLER

Hava koşulları nedeniyle sezon dışı tırmanışlarda kişilerin mahsur kalma riski yüksek olmasına rağmen bu tırmanışlarda artış gören yetkililer, helikopterle kurtarma operasyonları için tırmanışçılardan ücret alınacağını belirtti.

Sezon dışında tırmananlar yandı! Fuji Dağı’ndan kurtarılmak artık ücretli
Başlık ResmiSezon dışında tırmananlar yandı! Fuji Dağı’ndan kurtarılmak artık ücretli

Yamanaşi ve Şizuoka eyaletleri arasında yer alan, "UNESCO Dünya Mirası Listesi"nde bulunan ve Japonya'nın en yüksek noktası olan Fuji Dağı, dağcıların uğrak rotaları arasında bulunuyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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