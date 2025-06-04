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Ünlü fenomen annesinin gözü önünde öldürüldü! Sebebi ise kan dondurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ünlü fenomen annesinin gözü önünde öldürüldü! Sebebi ise kan dondurdu
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Pakistan’ın başkentinde yaşayan 18 yaşındaki Sana Yusuf, doğum gününde defalarca kez reddettiği kuzeni tarafından vurularak öldürüldü. Sosyal medyada kadın haklarıyla ilgili içerik üreten genç kız, son nefesini annesinin gözleri önünde verdi. 

Dehşete düşüren olay, Pakistan’In başkenti İslamabad’da yaşandı. Sosyal medyada bir milyondan fazla takipçisi olan Sana Yusuf, 18. doğum gününde evinde vurularak öldürüldü.

Ünlü fenomen annesinin gözü önünde öldürüldü! Sebebi ise kan dondurdu - 1. Resim

KUZENİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Edinilen bilgilere göre, cinayet Sana’nın 22 yaşındaki kuzeni Umar Hayat tarafından işlendi. İddiaya göre, Sana, Hayat’ı çok kez reddetmiş, reddedilen saldırgan da kızın evine zorla girmişti. 

Ünlü fenomen annesinin gözü önünde öldürüldü! Sebebi ise kan dondurdu - 2. Resim

''GURURUM İNCİNMİŞTİ''

Hayat’ın iki el ateş ederek Sana’yı öldürdü tespit edilirken, genç adam cinayeti gururu incindiği için işlediğini itiraf etti.Saldırgan, olaydan 20 saat sonra tutuklanırken yetkililer olayı 'soğukkanlı cinayet' olarak nitelendirdi. 

Pakistan sosyal medyasında tanınan bir yüz olan Sana, paylaşımlarında özellikle kadınların eğitimi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının toplumdaki rolü gibi konulara yer veriyordu.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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