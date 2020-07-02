Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor Berkan kimdir, Survivor Berkan kaç yaşında ve nereli? TV8 ekranlarının sevilen ve reyting rekorları kıran yarışması Survivor 2020'de heyecan devam ediyor! Finale sayılı günlerin kaldığı yarışmada şampiyonluk adayı olan isimler internette sıkça araştırılıyor. Bu isimlerin başında gelenler arasında Berkan Karabulut da yer alıyor. Gerek enerjik halleri, gerekse performansıyla dikkatleri üzerine çeken Survivor Berkan kimdir? Survivor Berkan nereli, Berkan ne iş yapıyor? Survivor Berkan boyu, Survivr Berkan sevgilisi... Son haftalarda Barış, Nisa ve Cemal Can ile güzel bir uyum yakalayan isim performans listelerinde üst sıralarda yer alıyor. İşte Berkan ile ilgili bilinmeyenler ve merak edilenler...

SURVİVOR BERKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Survivor Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olan Berkan Karabulut, sık sık okul değiştirmiş ve bunun nedeninin her sene en iyi basketbol takımı neredeyse oraya yönelmesi olduğunu ifade ediyor.

7 yaşında futbola başlayan Berkan, sonrasında da birçok spor dalıyla ilgilendi. İstanbul'un en iyi takımlarında basketbol oynadı. 2 sene A takım seviyesinde profesyonel olarak oynandıktan sonra üniversiteye girip 2013 yılında fitness eğitmenliğine başladı. 1,5 sene eğitmenlik yaptıktan sonra bir tanıdığıyla ortak olarak Kuruçeşme'de spor stüdyosu açtı. 25 Aralık 2015'te ise kendi spor salonunu açtı. 4 seneyi aşkın süredir bir stüdyo çalıştırıyor.