Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) dün tamamlandı. Sınav iki oturum şeklinde yapıldı. İlki 09.30 başlayıp 75 dakikada tamamlandı. Öğrenciler, bu testte sözel alandan 50 soruyu cevaplamaya çalıştı. İkinci oturum 11.30’da başladı ve 80 dakika sürdü; sayısal alandan 40 tane soru soruldu. Her zaman olduğu gibi bu sınavda da benzer manzaralar yaşandı. Veliler, çocukları içeride terk dökerken kendileri dışarıda dua ederek ve Kur’ân-ı kerim okuyarak destek olmaya çalıştı. Sınav sonrası Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer “Sınava toplam 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurdu. Sınavın her iki oturumu da herhangi bir problem olmadan tamamlandı” açıklamasında bulundu. Sonuçlar 24 Haziran tarihinde açıklanacak.

SAYISAL TARTIŞMASI

Öte yandan sınav sorularını değerlendiren Eğitim Direktörü Erdem Çıplak “Düzenli çalışan öğrencinin zorlanmayacağı bir sınav oldu. Matematik soruları geçen yıla nazaran biraz daha kolay. Müfredat dışında bir soru yok. Yorum ön plana çıkartılmış. Artık öğrenciler tercih dönemine odaklanmalı. İyi konsantre olup ne istediklerini gözden geçirmeliler ve okulları iyi araştırmalılar. Biraz daha kariyer odaklı düşünerek hareket etmekte fayda var” dedi. Öğrenciler ise Çıplak’ın aksine sayısal sorularda daha çok zorlandıklarını belirtti. Ankara’da sınava giren öğrencilerden Kerem Ay “Sınav güzeldi ama sayısal biraz zordu” derken Bora Sönmez “Sözeller kolaydı, fen de gayet iyiydi. Matematikte biraz fazla boşum oldu, bazı sorular için aşırı zor diyebilirim” ifadelerini kullandı.

15 DAKİKA KURALI UYGULANMADI

Önceki sınavlarda mağduriyet oluşturan 15 dakika kuralı bu sene LGS’de uygulanmadı. Buna rağmen geç kalanlar oldu. Adana’da yaşayan Abdülkadir Kayra, kimliğini unutunca okuldan içeri alınmadı. Babası evden koşarak getirse de Kayra sınavı saniyelerle kaçırdı. Gaziantep İslahiye’de de kimliğini evde unutan Suriye uyruklu Amina Haydar polisin yardımıyla sınava yetişebildi. Aynı yerdeki Hatice Uygun ise babasının Nüfus Müdürlüğünden yeni kimlik çıkarmasıyla sınava girebildi. Sivas Gürün’de apandisit ameliyatı olan Sefa Bozkaya, soruları hastanede cevapladı. Aksaray’da okula ailesiyle birlikte giden Nisa Ö’nün (14) bulunduğu araç ile başka bir otomobil çarpıştı. Kazada dört kişi yaralandı.