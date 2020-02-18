Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay - Türkiye’nin eğitimde dünyayı açılan kapısı Türkiye Maarif Vakfı (TMV), çok kısa bir sürede büyük mesafeler katetti. Beş kıtada eğitim faaliyetleri sürdüren vakfın, nihai hedefi ‘iyi insan’ yetiştirmek... TMV, FETÖ’den devralınan okullarda eğitim vermenin yanı sıra vakfın kendisi de yurt dışında okul açıyor. Afrika’da 144 okulu ve 17 yurdu bulunan TMV, son olarak Tanzanya’nın Darüsselam ve Arusha eyaletinde iki kampüs içinde altı yeni okul açtı.



OTUZ DÖNÜM ARAZİYE KURULU

Arusha eyaletindeki kurdele kesimine Türkiye ve Tanzanya’dan çok sayıda yetkili katıldı. Otuz dönüm arazi içerisinde anaokulu, ilkokulu ve ortaokulu bulunan 600 öğrenci kapasiteli okulda yetişecek öğrenciler, kıtanın kalkınmasına büyük rol oynayacaklar.



TMV’YE DEVİR, DOĞRU KARAR

Tanzanya’da 15 sene çeşitli bakanlıklarda görev alan eğitimci Mary Nagu, açılışta TMV’ye ülkede daha fazla okul ve yurt açma çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı: Ben inanıyorum ki, TMV’nin Arusha’daki okulu, Tanzanya’nın en iyi okulu olacak. Bu okulda çevre şehirlerden de öğrencilerimiz var. O sebeple TMV’den Arusha’daki bu okula yurt açmalarını ve öğretmenlere daha iyi imkânlar sunmalarını bekliyoruz. Aynı zamanda eğitimde kullanılan teknolojiyi de geliştirmenizi bekliyoruz. Bu, Tanzanya için çok önemli. Bizim bu okulu TMV’ye devir kararımız çok doğru bir karar. İş adamları, aileler ve politikacılar el ele verelim ve bu okulu Tanzanya’nın en iyisi yapalım.

Türkiye’nin Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu, Tanzanya’nın millî hedefleri için eğitimin önemli bir unsur olduğuna dikkati çekerek “Bu noktada dünyanın 43 ülkesinde 323 eğitim kurumu açan TMV üstlendiği sorumlulukla Tanzanya’nın hedeflerine ulaşması için büyük bir fonksiyon icra edecektir” sözlerini kullandı. TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Cihad Demirli de TMV’nin Afrika’daki eğitim faaliyetlerine ilişkin şunları söyledi: Afrika’da şu ana kadar 24 ülkede okul açtık. Toplamda 47 ülke ile sıcak temas hâlindeyiz. Afrika’da 15 bini aşkın öğrencimiz mevcut. Tanzanya özelinde konuşursak 12 okulumuz var. Bu ülkede en genç okulumuzun açılışını şu an yapıyoruz. Tanzanya genelinde ise 1.941 öğrencimiz var. Bu rakamlar bize Tanzanya’yı ne kadar önemsediğimizi gösteriyor. TANZANYA



Rakamlarla MAARİF

- Okullarında 36.282 bin öğrenci eğitim görüyor

- 42 yurt, bir üniversitesi var

- 18 ülkede 219 okulu FETÖ’den devraldı

- 23 ülkede, 94 yeni okul açtı

- Okullarında B2 düzeyinde Türkçe öğretiliyor

- Ülke adına kültür/kamu diplomasisi yürütüyor.



Başkentimize de okul istiyoruz

Okulların açılışlarını yerinde gözlemleyerek TMV’nin Tanzanya’daki yatırımlarını, Tanzanya Eğitim Bakanı Prof. Dr. Joyce Ndalichako sorduk. Türkiye’nin bölgede attığı adımların oldukça önemli olduğunu belirten Ndalichako “Kapılarımız sizlere daima açık. Ülkenin her bölgesine eğitim yatırımlarınızı bekliyor ve biz de desteğe hazırız” dedi. Ndalichako “Bu okullar iki ülkenin kardeşliği için iki eli bir el yapacak” diye konuştu. TMV’den bir isteğinin de olduğunu söyleyen Bakan Ndalichako “Yeni başkentimiz Dodoma’da da TMV’nin okul açmasını istiyoruz” dedi. Bakan’ın bu isteğini TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Cihad Demirli’ye ilettik. Demirli “Dodoma’da da okul açmak için çalışmaları hızlandırdık” dedi.