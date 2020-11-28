Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Okulun dış duvarlarını gökkuşağı gibi renklendiren, kapı, pencerelerini yenileyen öğretmenler, sınıfların duvarlarını da resimlerle süsleyip zekâ atölyesi ve okuma salonları oluşturdu. Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Süleyman Sertel "Grubumuzun amacı çocukların renkli hayaller kurmasını sağlamak. Yaptığımız çalışma ve çizimlerle bunu sağlamaya çalışıyoruz. Millî Eğitim Bakanlığının da özellikle son yıllarda üzerinde durduğu köy okulları projesini grup olarak destekliyoruz. Buradan Sayın Bakan’ımıza 'Burası bizde' demek istiyoruz" dedi. Okulda yapılan onarıma her türlü desteği veren, öğretmenlerle çalışan hayırsever Asım Kardoğan "En büyük yatırım insana olan yatırımdır. Ne mutlu bana ki onardığımız bu binada öğrenciler okuyacak" diye konuştu.