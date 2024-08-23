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Haberler > Ekonomi > 1 ayda kayıplar %30’a yaklaştı! İşte zirvesine en uzak hisseler

1 ayda kayıplar %30’a yaklaştı! İşte zirvesine en uzak hisseler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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1 ayda kayıplar %30’a yaklaştı! İşte zirvesine en uzak hisseler

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi son 1 ayda %10,53 değer kaybetti ve dünkü işlemlerde 9921’den kapandı. Buna karşılık BİST100 endeksine dahil hisseler arasında, gördüğü zirve seviyeden en hızlı gerileyen hisselerde kayıplar %30’a yaklaştı. AGROT, AGHOL ve MIATK bu listenin ilk 3 sırasında yer alıyor. İşte borsaya dair kritik veriler ve zirvesine en uzak hisseler…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi dün %0,17 yükselerek, 9921 puandan kapanış yaptı. Endekste son bir haftalık düşüş %0,62 olurken, aylık değer kaybı %10,53 oldu. Yılbaşından itibaren yükseliş ise %32,81 seviyesinde gerçekleşti. Kısa vadede yatay görünüm sürüyor.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Dünkü işlemlerde BİST100 kapsamındaki hisseler arasında %6,62 primle Koza Altın en fazla yükselen hisse oldu. Onu Enka İnşaat (%5,14) ve Smart Güneş Enerjisi (%4,26) takip etti. Sektörel bazda bakıldığında son dönemde pozitif ayrışan BİST Madencilik Endeksi, dün de %3,80 artış kaydetti.

BORSADA BU SEVİYELER KRİTİK

Analistler endekste 9850 – 9700 seviyelerinin kritik destek bölgesi olduğunu belirterek, ağustos ayının sonuna doğru piyasada hareketliliğin artabileceğini belirtiyor. Endekste 10 bin seviyesi psikolojik direnç ve 10.200 teknik direnç olarak öne çıkarken; bu seviyelerin aşılmasıyla birlikte daha olumlu tablonun ortaya çıkabileceği ifade ediliyor.

1 ayda kayıplar %30’a yaklaştı! İşte zirvesine en uzak hisseler - 1. Resim

ZİRVESİNE EN UZAK İLK 10 HİSSE

Bu arada son 1 aylık süreçte endekste yaşanan gerileme %10 civarında gerçekleşmesine rağmen, bazı hisselerde daha hızlı düşüşler gerçekleşti. BİST100 hisseleri arasında 1 aylık dönemde zirve seviyeden en fazla gerileyen hisselerin son fiyatı ve düşüş oranları şöyle sıralanıyor:

-AGROT: 16.70 (%-29.71)

-AGHOL: 328.50 (%-29.20)

-MIATK: 49.70 (%-28.64)

-KONTR: 48.32 (%-28.63)

-AKSA: 9.26 (%-26.89)

-ASTOR: 74.20 (%-26.25)

-CCOLA: 60.80 (%-25.65)

-EGEEN: 10,557.50 (%-25.07)

-BRYAT: 1,826.00 (%-24.17)

-KONYA: 6,600.00 (%-23.90)

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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