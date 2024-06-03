5 aylık enflasyona göre hesaplandı! İşte memur ve emeklinin garantilediği zam oranı

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklinin temmuzda zammına ilişkin önemli bir ipucu daha geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 5 aylık enflasyona göre yüzde 22.72, memurlar ise yüzde 17,32 oranında zammı şimdiden garantiledi. Kesin rakam ise mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek olan enflasyon rakamlarını açıklamaya devam ediyor. Milyonların maaş artışını yılın 6 aylık enflasyonu belirleyecek. Buna göre enflasyon geçtiğimiz ay yüzde yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda ise yüzde 75,45 oldu. Böylece 5 aylık enflasyona göre memur ve emeklinin zammı hesaplandı.

5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 22,72

Enflasyon ocak ayında yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53, martta yüzde 3,16, nisanda yüzde 3,18, mayısta ise yüzde 3,37 geldi. Bununla beraber 5 aylık enflasyon rakamı da yüzde 22,72 olarak hesaplandı.

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE ZAM ORANI

Mayıs ayı verisinin açıklanmasıyla SSK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden yüzde 22,72'lik zammı garantilemiş oldu. Memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkı dahil yüzde 17,32'lik zammı cebine koymuş oldu.

MEMUR VE EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Kesin rakamlar ise haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla ortaya çıkacak. Ekonomistlerin beklentisine göre haziran ayı enflasyon rakamlarıyla emekli zammının yüzde 25'e, memur zammının ise yüzde 20'ye çıkması bekleniyor.