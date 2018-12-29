Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İmar affı kapsamına Boğaziçi öngörünüm bölgesinin de alınmasını sağlayan ilgili yasa tasarısı geçtiğimiz günlerde Meclis’ten geçti. Buna göre Boğaziçi Kanunu kapsamında yer aldığı için daha önce imar affına dâhil edilmeyen toplam 40 mahalle artık imar affına başvurabilecek. Söz konusu mahalleler deniz gören değil de deniz görmeyen tepenin arkasında bulunan yapılardan oluşuyor.

Haziran ayında yürürlüğe giren imar affı kanununda bazı kısıtlamalar olduğuna dikkat çeken Tektaş İmar Affı Uzmanı ve İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Çatalkaya “Bu kısıtlamalardan bir tanesi Boğaziçi kanunu kapsamında bulunan yerlerin imar affı başvurusunda bulunamamasıydı. Bir diğer kısıtlamayla tarihî yarımada bölgesindeki Sultanahmet ve Topkapı etrafında bulunan binalar imar affından yararlanamıyor. Diğer üçüncü kısıtlama ise Çanakkale Şehitleri bölgesi içindeki kaçak yapılmış binalar imar affından yararlanamıyor” dedi.

Boğaziçi Kanunu kapsamındaki yerlerden ilk olarak Sarıyer bölgesinde bulunan hak sahiplerinin İmar Affından yararlanmak için bakanlığa talepte bulunduklarını hatırlatan Çatalkaya, şöyle devam etti: “Yapılan girişimler neticesinde Sarıyer’de belli bölgelerdeki alanlar imar affından faydalanabildi. Ancak Boğaziçi öngörünümü kapsamında kalan alanlar için de hak sahipleri bakanlığa başvuruda bulunmaya başladılar. Bakanlık, Boğaziçi öngörünümü kapsamında bulunup deniz gören değil de deniz görmeyen tepenin arkasında bulunan yapılar için bir çalışma gerçekleştirdi. Kanun tasarısı yayınlandı ve Meclis’ten geçti. Cumhurbaşkanı’nın imzası bekleniyor. Bu kanun kapsamında sahil kısmında bulunan binalar, yalılar başvuruda bulunamayacak. Sadece Boğaz’ı görmeyen öngörünüm kapsamında olan yerler imar affından yararlanabilecek.”

BEŞİKTAŞ KADAR BİR ALAN

İmar affından yararlanabilecek yeni bölgeler toplamda Beşiktaş ilçesi kadar bir alan teşkil ettiğini anlatan Çatalkaya, “Yapı kayıt belgeleri alıp iskanlı tapularını alabilirler. Ancak binayla ilgili yıkım kararı ya da idari para cezası varsa yapı kayıt belgesiyle bunlar iptal oluyor” dedi.

BARIŞ İÇİN EK SÜRE GELİYOR

İmar barışında ikinci defa süre uzatımına gidiliyor. 31 Ekim’de sona eren imar barışı 31 Aralık’a kadar uzatılmıştı. İmar barışından bugüne kadar yaklaşık 9 milyon 500 bin vatandaşın yararlandığını ve 14 milyar TL’lik bedelin toplandığını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yoğun talep üzerine yeniden süre uzatımına gidebileceklerini söyledi. Trabzon ziyaretinde yaptığı açıklamada Kurum, “Biliyorsunuz, 31 Aralık’ta süreç tamamlanıyor. Sürecin uzatılmasına ilişkin bir talep var. Bu talebi biz inşallah 31 Aralık’ta değerlendirmiş olacağız. Ancak 31 Aralık’a kadar vatandaşımızın ödemelerini yapabilmesi adına hafta sonu kamu bankaları açık olacaklar” diye konuştu. Trabzon’da yaptıkları çalımalar hakkında da bilgi veren Kurum “Avni Aker Stadyumu’nun yerini ki yaklaşık 57 bin metrekarelik bir alan millet bahçesine çeviriyoruz. Yine Akçaabat ve Vakfıkebir’de millet bahçesini bakanlığımız 2019 yılında tamamlayacağız.”

İŞTE O BÖLGELER

l SARIYER: Rumeli Kavağı içi kısımları, Yeni Mahalle, Merkez, Kocataş, Maden, Büyükdere, Çayırbaşı, İstinye ve Yeniköy’ün bazı bölümleri, Cumhuriyet, Kireçburnu, Tarabya üstü, Rumeli Feneri, Rumelihisarı ile Baltalimanı’nın bir kısmı, Kireçburnu, Rumelikavağı. (Beşiktaş Ortaköy Camii’nden İstinye’ye olan Emirgan ve Bebek imar affı kapsamında değil)

l BEYKOZ: Anadolu Kavağı, Anadolu Feneri, Yalıköy, Beykoz Merkez, Gümüşsuyu, İncirköy, Çubuklu, Çiğdem, Paşabahçe, Anadoluhisarı, Göksu, Göztepe

l ÜSKÜDAR: Kuzguncuk, Beylerbeyi, Küplüce, Kirazlıtepe, Çengelköy, Kuleli ile Kandilli’nin bir kısmı.