Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Pekcan “Biz ‘Ekiplerimize her türlü ekipman, donanımı temin edelim. Çin’den gelecek gemiler olursa da bu konuyla ilgili kendi ekiplerimizi koruyalım’ diye bir yaklaşım içerisindeyiz. Sağlık Bakanlığından bize gelen bilgi, söz konusu virüsün kuru yüzeylerde birkaç saatten fazla canlı kalmadığı ve uluslararası kargolarda bir sıkıntının yaşanmadığı yönünde. Bu bilgilere göre bir risk söz konusu değil. Ancak biz yine de ön tedbir alıyoruz” dedi. Çin’den gelen ithal ürünlerle ilgili olarak da Bakan Pekcan “Tedarik sıkıntısı yaşamayız, yani Uzak Doğu’da çalıştığımız başka ülkeler de var, hep alternatiflerimiz var, yüzde 100 bir ürünü bir ülkeden almıyoruz. Kurduğumuz risk analiz programımız sayesinde ülke, ürün bazlı çalışmalar, analizler yapabiliyoruz. Örneğin, herhangi bir ülkeyle ihracat ve ithalatta anormal bir yoğunlaşma olursa sistem bize uyarı veriyor” şeklinde konuştu.



İngiltere ile yeni STA yapılacak

Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılan İngiltere ile küresel ticaretin, geçiş sürecinde nasıl gerçekleşeği belirlendi. Birleşik Krallık’ın ticaret açısından AB üyesi bir ülke gibi muamele göreceği, böylece aynı süre içinde Türkiye için Gümrük Birliği ortağı konumunu koruyacağı belirtildi. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada “Birleşik Krallık ile hazırlıkları yapılmış olan bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakere sürecinin yürütülmesi planlanmaktadır” ifadesine yer verildi.