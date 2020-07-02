Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Türkiye’nin en büyük 500 şirketi açıklandı. Finansal kurumlar ve holding şirketlerinin hariç tutulduğu Fortune 500 Türkiye listesinde TÜPRAŞ, 89,6 milyar lira net satış geliriyle ilk sırada yer aldı. Onu; 87,9 milyarla Enerji Piyasaları İşletme (EPİAŞ), 75,1 milyarla Türk Hava Yolları, 53,6 milyarla Petrol Ofisi, 46,3 milyar lira net satışla OPET izledi. İlk sıraları ağırlıklı olarak enerji ve petrol şirketleri alırken 500 şirketin toplam net satışları yüzde 14,9 artışla 1,8 trilyon liraya yükseldi. Fortune 500 şirketinin öz kaynakları yüzde 24 artışla 665 milyar 219 milyon liraya çıkarken aktif toplamları da yüzde 24,8 artışla 1 trilyon 921 milyar 142 milyon TL oldu. Fortune 500 Türkiye şirketlerinin toplam ihracatı 2019’da TL bazında yüzde 14,6 artarak 515,8 milyar liraya çıktı. İhracat, dolar bazında ise yüzde 2,7 daralarak 90,9 milyar dolara geriledi. Şirketlerin net satışlarında ihracatın payı yüzde 28 oldu. İhracat listesinde ilk beşte sırasıyla; THY, Ford Otomotiv, Arçelik, RC Rönesans ve TÜPRAŞ yer aldı. Faizlerdeki düşüşle birlikte finansman giderleri yüzde 22,7 azalırken bu da net kârı, yüzde 44,5 artışla 78,1 milyar liraya ulaştırdı. Listedeki 402 şirket kâr açıklarken 98’i zarar açıkladı. Türkiye'nin GSYİH’nin yüzde 42,6’sını oluşturan 500 şirketin yer aldığı listede BIST şirketlerinin payı azaldı. 2009’da 129 şirketin yer aldığı listede 2018’de 102, 2019’da ise 98 borsa şirketi yer aldı. Net satışlarda Türkiye’nin en büyük 500 şirketi, ABD listesinin bir numarası olan Walmart’ın yüzde 61’ine denk geliyor. Fortune 500’ün toplam 321,8 milyar dolarlık net satışı Amazon’un 280,5 milyar dolarlık satışını geçerken, Walmart’ın 523,9 milyar dolarlık net satışının gerisinde kaldı.