BDDK, 1 Ekim'den itibaren Aktif Rasyosu değerini mevduat bankaları için yüzde 95'ten 90'a, katılım bankaları için yüzde 75'ten 70’e düşürdü.
BDDK'dan flaş 'aktif rasyosu' kararı
28.09.2020 - 09:08 | Son Güncelleme: 28.09.2020 - 09:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
BDDK, 1 Ekim'den itibaren Aktif Rasyosu değerini mevduat bankaları için yüzde 95'ten 90'a, katılım bankaları için yüzde 75'ten 70’e düşürdü.
Kaynak: AA
Etiketler : BDDK,
735031 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/735031.aspx
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