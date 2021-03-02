Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmet, son günlerde spekülatif hareketlerin ve büyük mağduriyetlerin yaşandığı kripto para piyasasını mercek altına aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto paralara ilişkin gelişmelerin ve ülkedeki durumun yakından takip edildiğini bildirdi. Bakanlık’tan yapılan açıklamada “Dünya genelinde oluşan kaygıları paylaşıyoruz. Bu çerçevede Bakan Yardımcımız başkanlığında, Merkez Bankası, BDDK, SPK ve diğer kurumlarla iş birliği hâlinde çalışmalar yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi. Türkiye'de yaklaşık bir milyon kişi, kripto paralara yatırım yapıyor. Aylık işlem hacmi, ülkemizde 1 milyar dolara yaklaşmış durumda. Türkiye bu rakamlarla, dünyada en çok trafiğin döndüğü dört ülkeden biri oldu. Bu durum, kripto paralara yatırım yapanlar ve ülke kaynakları için de riskleri artırıyor. Son dönemde şikayetlerde de ciddi artış var. Yatırımcılar; hesaplarına ulaşamama, bakiyenin sıfırlanması, alım satım yapamama, müşteri temsilcisine ulaşamama gibi problemler yaşıyor. Uzmanlar da “Kripto paralar bir koddan oluşuyor. Merkezî bir otoriteden bağımsızlar. İllegal faaliyetlere konu ediliyor. Bir gün ansızın ortadan kaybolabilirler. Herkes dikkatli olmalı” uyarısında bulunmuştu.