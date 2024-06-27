Altın yatırımcısı şokta! İşte 3 aylık kayıp...

Altında son dakika! 27 Haziran 2024 gram altın fiyatı 2428 TL ve ons altın fiyatı 2300 dolardan güne başladı. Nisan başında da bugünkü seviyelere yakın bulunan gram altın, üç ayda sadece %3,8 prim yapabildi. Böylece gram yatırımcısı aynı süreçte %13 olan TL mevduat getirisinden oldu ve %10’a yaklaşan TÜFE’ye yenildi. FED faktörü ons altını, TCMB politikaları da doları frenleyince; gram altın yatırımcısı ikinci çeyrekte umduğunu bulamadı.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatlarında zayıf seyrin hâkim olduğu bir hafta yaşanırken, ons ve gram tarafında, yeniden destek seviyelere doğru geri çekilme gözlemleniyor. Geçen hafta ons altında 2368 dolar ve gram altında 2503 TL seviyeleri test edilmişti. Ancak ABD’den gelen karışık veriler ve FED üyelerinden “şahin tonajlı” açıklamalarla birlikte, altında yön aşağı döndü.

27 HAZİRAN GRAM ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada 27 Haziran 2024 Perşembe gram altın fiyatı 2428 TL’den yeni güne başlarken; Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram fiyatı 2455 – 2505 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 65 TL, yarım altın 8 bin 125 TL ve tam altın da 16 bin 200 TL’den satılıyor. Ons altında işlemler 2300 dolara yakın devam ediyor. Fiyatlarda geçen hafta görülen zirve seviyelere göre %3 gerileme dikkat çekiyor.

İKİNCİ ÇEYREKTE HAYAL KIRIKLIĞI!

Haziran ayı tamamlanmak üzereyken ikinci çeyrek bilançosu da ortaya çıktı. Gram altın nisan ayına 2340 TL’den başlamıştı. Bu hafta 2024 yılının ikinci çeyrek dönemi tamamlanmak üzereyken, gram altında 3 aylık yükseliş sadece yüzde 3,8 oldu. Böylece gram yatırımcısı ikinci çeyrekte yüzde 13 olan TL mevduat getirisi ve yüzde 10’a yaklaşan TÜFE’ye karşı da reel kayıp yaşamış oldu.

ALTIN NEDEN YÜKSELEMİYOR?

2024 yılının ilk çeyreğinde, ABD Merkez Bankasının bu yıl 2-3 adet faiz indireceğine yönelik beklentiler, ons altında önden fiyatlandı. Ancak indirim beklentisi 1 adede kadar düşünce, ons da ikinci çeyrekte fren yaptı. Aynı dönemde TCMB’nin “değerli TL” politikası içeride döviz kurlarını frenleyince, gram altın son 3 aydır aşağıda 2370 TL ve yukarıda 2530 TL bandında yatay bir hareketlilik sergiledi.

PARİTELERDE KRİTİK HAREKETLER

Japon yeni ve Euro’da son 24 saatte yaşanan değer kayıpları, dolar endeksini 106,00 seviyesinin üzerine taşımış ve güçlü dolar, ons başta olmak üzere riskli varlıkları bastırmıştı.

Bugün de USD/JPY paritesinde 160,00 seviyesinin üzerinde tarihi zirvelere yakınlık devam ederken; EUR/USD tarafında da 1,07’nin altında, Euro aleyhine zayıf seyir sürüyor.

BU HAFTA BU VERİLERE DİKKAT

Bugün ABD’de açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvurularının artması ve yarın gelecek mayıs ayına dair ‘Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi’nin beklenti altında kalması halinde “güvercin FED” öngörülerinin de destek bulabileceği ve altın fiyatlarında ivmelenme başlayabileceği belirtiliyor.

ALTIN YATIRIMCISI NE YAPMALI?

Ons altında 2280 doların kritik bir destek olduğu vurgulanırken; mevcut seviyelerden orta ve uzun vadeli alım fırsatlarının değerlendirilebileceği belirtiliyor. Yılın son çeyreğine doğru FED’den faiz indirimi ve ABD seçimlerinin altına destek olabileceği; öte yandan Rusya-Batı ülkeleri geriliminin ve İsrail-Lübnan cephesinin ısınmaya başlamasının, jeopolitik tansiyonu artırabileceği ifade ediliyor. Merkez Bankalarının da rezerv çeşitliliği için altın alımlarına devam edeceği senaryoda; ons için yabancı yatırım bankalarının yıl sonu hedefi, 2550-3000 dolar gibi geniş bir aralıkta konumlanıyor.