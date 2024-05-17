Altında alım fırsatı kaçtı mı? İşte son fiyatlar…

Altında son dakika! 17 Mayıs altın fiyatı kaç TL? Serbest piyasada gram altın 2470 TL ve ons altın 2380 dolardan güne başlıyor. Analistler bu hafta altında yüzde 2’lik yükseliş yaşandığını belirterek, “Veriler destek olmaya devam ederse FED’in faiz indirim süreci yaklaşıyor. Jeopolitik riskler de sürüyor. Gram için 2400 TL ve ons için 2300 dolara doğru yaşanabilecek gerilemeler artık son alım fırsatı olabilir” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatları için pozitif geçen bir hafta geride kalıyor. ABD’den gelen pozitif verilerin etkisiyle birlikte dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerinde yaşanan gerileme, bu hafta altın fiyatlarını destekledi. Hafta başında en düşük 2332 doları gören ons altında işlemler, 17 Mayıs’ta 2380 dolara yakın devam ediyor. Serbest piyasada gram altın fiyatı da hafta içinde en düşük 2415 TL’yi gördü. 17 Mayıs gram altın fiyatı da 2470 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’da gram altın 2460-2505 TL alım ve satım aralığında seyrederken; çeyrek altın da 4 bin 71 TL’den satılıyor.

GRAM ALTINDA 2600-2750 HEDEFİ

ABD’den gelen son ekonomik verilerin enflasyonist baskıların hafiflemeye başladığını ve bu anlamda faiz indirimi için FED’in elini güçlendirdiğini bildiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “İçeride yüksek faizler sebebiyle dolar baskı altında. Dolayısıyla dolardan gram altına çok fazla bir katkı yok. Yaz aylarında turizm mevsimi etkisiyle dolarda yatay görünüm sürecek gibi görünüyor. Ekonomide tedirgin dönemden bir miktar temkinli alana geçiş var. Ancak ons altında 2400 dolar ve üzerine doğru fiyatlamalar görürsek, gram tarafında da yeniden daha önce görülen 2600-2750 TL bandında doğru hareketlilik destek bulabilir” ifadelerini kullandı.

FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK?

Nisan ayında ABD’den gelen enflasyon rakamlarının, bu yılın ilk 3 ayına göre daha iyiye işaret ettiğini belirten ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz da, “Ancak ‘ABD’de TÜFE düşme patikasına girdi’ demek için henüz erken. 2-3 ay daha düşüş eğiliminin devam ettiğinin görülmesi gerekiyor. Son veriyle birlikte FED’in ilk faiz indirimini eylülde, ikincisini de aralıkta yapacağı fiyatlanmaya başladı. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan gerileme de eklenince, ons altında yükseliş yaşandı” diye konuştu.

FED ÜYELERİNDEN TEMKİNLİ MESAJLAR

Bundan sonraki süreçte ancak daha iyi gelebilecek ekonomik verilerin, ABD’de faiz indirimini temmuz ayında çekebileceğini aktaran Eryılmaz, “Bu hafta işsizlik maaşı başvuruları 222 bin kişi olarak gerçekleşti. Geçen haftaki 231 bin başvurunun altında kaldı. Aynı zamanda FED üyelerinin son açıklamaları da ‘biraz daha bekleneceği’ yönünde sinyaller verdi. 2390 doları aşan ons altında, bu son veri ve açıklamalarla birlikte tekrar sınırlı geri çekilme yaşandı” ifadelerini kullandı

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Altının şu anda kritik dirençte olduğunu ifade eden Doç Dr. Eryılmaz, “Ons altında 2375 dolar üzerinde tutunma ve haftalık kapanış görülürse, yeni bir yükseliş trendi başlayabilir. Bunun bir görülmesi lazım. Orta ve uzun vadede ise 2300 dolara yakınlaşmalar yaşandıkça alım düşünülebilir. Şu anda en kötü senaryoda bile altında, verilere bağlı olarak yatay konsolidasyon sürebilir. Mevcut verilere ve beklentilere baktığımızda, ons altında 2300 doların altında bir fiyatlama çok mümkün gözükmüyor” değerlendirmesinde bulundu.