Altında beklenti tükeniyor! Fiyat ne zaman artacak?

Altında son dakika! 11 Haziran gram altın fiyatı 2395 TL ve ons altın 2300 dolardan güne başlıyor. FED’e dair eylülde faiz indirimi beklentileri %50’ye geriledi. Ortadoğu’daki savaşa dair BM Güvenlik Konseyinde kabul edilen ateşkes tasarısı jeopolitik risk algısını düşürüyor. Altın fiyatlarında son iki ayın dibine yakın işlemler devam ederken; yarınki ABD TÜFE verisi ve FED kararının ardından gelecek açıklamalar, sarı metalin yönünü daha net belirleyecek.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatlarında geçen haftaki gerilemenin ardından henüz ciddi bir tepki alımı yaşanmıyor. Dün, BM Güvenlik Konseyinde İsrail-Hamas savaşına dair kabul edilen ateşkes tasarısı, jeopolitik risk algılarının gerilemesine ve altında “güvenli liman” alımlarının azalmasına sebep oldu. Öte yandan geçen hafta beklenti üzeri gelen ABD istihdam rakamlarının ardından FED’den eylülde faiz indirimi beklentisi %50’ye kadar geriledi. Çin Merkez Bankasının da alımlarına ara vermesi, ons altında tepki alımlarını frenliyor. Piyasalar, yarın FED Başkanı Powell’ın açıklamalarına kilitlendi.

11 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 11 Haziran 2024 gram altın fiyatı 2400 TL’nin hemen altında yeni güne başlarken; Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram fiyatı 2395-2445 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Fiyatlarda zayıf görünüm sürerken; çeyrek altın sabah saatlerinde 3950 TL’den, yarım altın 7 bin 915 TL’den ve tam altın 15 bin 780 TL’den satılıyor. Ons altında işlemler 2300 dolara yakın devam ediyor. Dolar Endeksi 105,00 ve ABD 10 yıllık tahvil faizi de %4,45 seviyelerine yakın, güçlü görünümünü koruyor.

ALTINDA BEKLENTİLER

Geçen hafta Avrupa’da faiz indiriminin ardından ons altının yükselişe geçtiğini hatırlatan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Ancak ABD’de tarım dışı istihdam verisi tahminleri oldukça aşınca, FED’den de faiz indirimi beklentisi zayıfladı ve altında geri çekilme yaşandı. Bu hafta ise Fransa’da, Euro’dan ayrılmak isteyen aşırı sağ parti, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisine üstünlük sağladı. Bunun üzerine erken seçim kararı alındı ve Euro’da bir değer kaybı takip ediliyor. Bütün bu gelişmeler altın fiyatları üzerinde etkisini gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

BU SEVİYELERE DİKKAT

Ons altının önemli destek seviyelerinde bulunduğunu aktaran Yıldırımtürk, “2295-2286 dolar bölgesi korundukça, ons altın haber ve veri akışına bağlı olarak tekrar yükselişe geçebilir. Çarşamba günü açıklanacak ABD TÜFE verisinin ardından altının yönü daha net belli olacak. Yine aynı gün FED’in faiz kararının ardından yapılacak açıklamalar da dikkatle izlenecek. Ancak yeni hareket alanı kısa vadede 2300-2400 dolar bandı olabilir. İç piyasada da dolar çeyrek altın 3950 TL seviyelerine kadar geriledi. Özellikle düşün mevsimi öncesinde hediyelik almak isteyenler alım düşünebilir” görüşünü dile getirdi.