Altında gelecek hafta çok kritik! Son düşüş alım fırsatı mı?

Altın fiyatlarında geçen hafta yaşanan şok düşüşün ardından, önümüzdeki hafta dikkatler FED faiz kararına ve ABD TÜFE verilerine çevrildi. Faizde değişiklik beklenmezken, FED Başkanı Powell’ın mesajları izlenecek. Çarşamba gelecek ABD mayıs ayı TÜFE rakamlarının da beklenti altında kalması, altın için pozitif sinyal olabilir. Analistler; onsta 2280 dolar ve gramda 2370 TL desteğinin korunması halinde kademeli alım yapılabileceğini aktarıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatlarında çalkantılı bir hafta geride kaldı. Hafta boyunca zayıf gelen ABD verilerinin de desteğiyle birlikte ons altın cuma sabahı 2385 doları ve gram altın 2475 TL’yi aştı. Ancak cuma günü Çin’den ve ABD’den gelen iki veri, altında sert satışları tetikledi.

Çin’in mayıs ayında altın alımlarını durdurduğunun görülmesi ve ABD’de beklenti üzerinde gelen mayıs ayı tarım dışı istihdam rakamlarının etkisiyle FED’e dair faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesi, altına satış getirdi. Ons altın 2300 dolar, gram altın 2400 TL’nin altına gerileyerek haftayı kayıpla kapattı.

FED HAZİRAN 2024 FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Yatırımcılar şimdi gözlerini FED’e çevirdi. “FED Haziran 2024 faiz kararı ne zaman” aramaları hız kazandı. FED’in 12 Haziran Çarşamba günü saat 21:00’de faiz kararını açıklaması bekleniyor. Yüzde 5,50’de bulunan politika faiz oranında değişiklik beklenmezken; son açıklanan istihdam rakamlarının ardından, FED Başkanı Powell tarafından yapılacak açıklamalar önem kazandı. Piyasalarda FED’in ne zaman faiz indirimlerine başlayacağına yönelik belirsizlik artarken, Powell’ın mesajlarında, bu konuya dair ip uçları aranacak.

ABD TÜFE VERİSİ DE ÖNEMLİ

Bu arada gelecek hafta ABD TÜFE rakamları da piyasaların radarında olacak. FED’in faiz politikasını belirlerken dikkate aldığı TÜFE’nin mayısta; yüzde 3,4’te sabit kalması bekleniyor. Çekirdek enflasyonun da yüzde 3,6’dan yüzde 3,5’e gerilemesi öngörülüyor. Bu tahminlere paralel ya da beklentilerin altında gelecek TÜFE rakamlarının, “güvercin FED” öngörülerini destekleyebileceği ve bunun da altın fiyatlarına merhem olabileceği ifade ediliyor.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Ons altın geçen hafta 2294 dolardan kapanış gerçekleştirdi. Sadece cuma günü değer kaybı %3,45 oldu. Gram altın da 2386 TL’ye geriledi.

Ons altında 2280 doların kritik destek olduğunu aktaran analistler; “Gram tarafında da 2370 TL’nin dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Bu seviyelerin aşağı kırılmaması önemli. Jeopolitik risklerin devamı ve fiyatlarda yaşanan son gerileme dikkate alınırsa, altında orta ve uzun vadeli, kademeli alım için uygun seviyelerde olduğumuzu söyleyebiliriz” değerlendirmesinde bulunuyor.