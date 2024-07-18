Altında tamam mı devam mı? Uzmanlardan kritik uyarı

Altında son dakika! 18 Temmuz 2024 gram altın fiyatı 2626 TL ve ons altın fiyatı 2468 dolardan güne başlıyor. Temmuzda gram altındaki prim %7’yi geçti. Soluksuz yükseliş son 24 saatte yataya dönerken, “tamam mı devam mı” soruları arttı. FED’in faiz indirimi ve Trump etkisinin devam ettiğini belirten analistler; altın fiyatlarında destekler korundukça, zamana yayılan yükseliş trendinin de süreceğini ifade ediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Türk halkının vazgeçilmez yatırım aracı altın, son günlerde yüzleri güldürüyor. Temmuz başından itibaren gram atındaki getiri %7,15 oldu. Altın bu ay, “en fazla kazandıran yatırım enstrümanları” yarışını önde götürüyor. FED’in eylülde %98 ihtimalle faiz indireceği beklentisi ve ABD seçimlerinde avantaj kazanan Trump faktörü, altın için ana katalizör oldu.

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18 TEMMUZ GRAM ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 18 Temmuz 2024 gram altın fiyatı, 2626 TL’den yeni güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram fiyatı 2625-2665 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 350 TL’den satılıyor. Cumhuriyet altını da 17 bin 865 TL’den işlem görüyor. Gram fiyatı dün 2642 TL ile rekor seviyeyi test etmişti.

GRAM ALTINDA BU SEVİYELER KRİTİK

Gram altında geçen hafta 2535 TL’nin geçilmesiyle birlikte 3 aylık yatay trend de yukarı yönlü aşılmıştı. Son bir haftalık prim %4,5 olarak gerçekleşti. Bundan sonraki süreçte fiyatlarda bir miktar soluklanma yaşansa da aşağıda 2600-2570 TL destek bölgesinin korunması büyük önem taşıyor. Yukarıda ise 2640 seviyesi yeni direnç olarak takip edilecek.

18 TEMMUZ ONS ALTIN FİYATLARI

Öte yandan küresel piyasalarda ons altın fiyatlarında işlemler 2468 dolara yakın seyrini sürdürüyor. Ons altında da 2450 dolar üzerinde kalıcılık halinde yönün yukarı olduğu belirtiliyor. Analistler, son 3 ayda 2280-2450 dolar yatay hareket bandının ons altında da yukarı aşıldığını ve bunun, orta vadede 2650 dolar isteğini artırabileceğini ifade ediyor.

FED’DEN ‘GÜVERCİN’ MESAJLAR

Geçtiğimiz günlerde FED Başkanı Jerome Powell tarafından “Faizlerde indirim için enflasyonda %2 seviyesini beklemeyeceğiz” açıklamasının ardından, diğer üyelerden de güvercin mesajlar geldi. FED Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, “Mevcut veriler ekonomide ‘yumuşak iniş’ ile tutarlı. Faiz oranlarını düşürme zamanı yaklaşıyor” dedi.

FAİZ İNDİRİMİNE ‘YEŞİL IŞIK’

Richmond FED Başkanı Thomas Barkin de “Enflasyonda gerileme genele yayılıyor. Maliyetlerde yükseliş hız kesiyor. Fiyatlar üzerindeki baskı azalıyor ve bunlar cesaret verici” diye konuştu. New York FED Başkanı John Williams ise enflasyondaki yavaşlamanın sürmesi durumunda gelecek aylarda faizlerde indirimin yapılabileceğini söyledi.