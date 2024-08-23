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Bakan Işıkhan'dan vatandaşlara özel hastane uyarısı: Fazla para ödemeyin 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Işıkhan&#039;dan vatandaşlara özel hastane uyarısı: Fazla para ödemeyin 

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, özel hastanelerde sağlık hizmeti alan vatandaşlara dikkat çeken bir mesaj verdi. "Fazla para ödemeyin" uyarısı yapan Bakan Işıkhan, şikayetlerin Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlükleri, ALO 170 ve CİMER'e yapılmasını istedi. Fazla para alan kurumlara 5 katı ceza uygulanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonları ilgilendiren bir açıklama yaptı. Özel hastanelerden sağlık hizmeti alanlara uyarılarda bulunan Bakan Şimşek, fazla para alınması durumunda yapılması gerekenleri anlattı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Işıkhan, şunları söyledi:

Genel Sağlık Sigortalı vatandaşlarımız sağlık hizmeti alırken talep edilen ilave ücretin yasal sınırlar içinde olması gerekmektedir.

Bakan Işıkhan'dan vatandaşlara özel hastane uyarısı: Fazla para ödemeyin  - 1. Resim

CEZASI VAR 

Bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumumuz hassasiyetle hareket etmekte olup tespit edilen usulsüzlüklere cezai işlem uygulamaktadır.

NEREYE ŞİKAYET EDİLECEK?

SGK ile anlaşmalı özel sağlık hizmet sunucularından alınan ilave ücretin SUT kapsamını aşması durumunda vatandaşlarımızın şikayet başvurularını;

  • Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlükleri,
  • ALO 170 ve
  • CiMER üzerinden yapmalarını talep ediyoruz.

Bakanlık olarak konuyu hassasiyetle takip ediyoruz."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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