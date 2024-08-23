Bakan Işıkhan'dan vatandaşlara özel hastane uyarısı: Fazla para ödemeyin

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Ağustos 2024 13:03 - Güncelleme: 23 Ağustos 2024 13:16 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, özel hastanelerde sağlık hizmeti alan vatandaşlara dikkat çeken bir mesaj verdi. "Fazla para ödemeyin" uyarısı yapan Bakan Işıkhan, şikayetlerin Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlükleri, ALO 170 ve CİMER'e yapılmasını istedi. Fazla para alan kurumlara 5 katı ceza uygulanıyor.