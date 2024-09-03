Bakan Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi! Yıl sonu mesajı dikkat çekici

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Yıllık enflasyonun 3 ayda yüzde 23,5 puan gerilediğini belirten Bakan Şimşek, "Güçlenen finansal istikrar, ekonomideki dengelenme ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle son çeyrekte aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş bekliyoruz. Böylece yıl sonunda enflasyonun tahmin aralığında gerçekleşmesini öngörüyoruz." dedi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre TÜFE geçen ay yüzde 2,49 artarken, yıllık bazda yüzde 51,97'ye geriledi. Bu gelişme üzerine Hazine ve Maliye Bakanı enflasyon rakamlarıyla ilgili bir değerlendirme yaptı.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Dezenflasyon belirginleşiyor. Yıllık enflasyon son 3 ayda 23,5 puan gerileyerek yüzde 52 gerçekleşti.

"AYLIK GIDA ENFLASYONU 4 YIL SONRA NEGATİF OLDU"

Geçici unsurların da etkisiyle aylık enflasyon ağustosta yüzde 2,5, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç ise yüzde 1,4 gerçekleşti. Aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra negatif oldu.

Güçlenen finansal istikrar, ekonomideki dengelenme ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle son çeyrekte aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş bekliyoruz. Böylece yıl sonunda enflasyonun tahmin aralığında gerçekleşmesini öngörüyoruz.

"HEDEFLERE ULAŞMA KONUSUNDA KARARLIYIZ"

Program hedeflerine ulaşma konusunda kararlılığımız aşikâr. Düşen enflasyon, finansal istikrar ve dengeli büyüme ortamında özel sektörümüzün maliyet ve stok yönetimini iyileştirirken verimlilik, inovasyon ve yüksek katma değerli üretime odaklanması önem arz ediyor."