BİST100’de 50 günlük ortalamaya dikkat! İşte borsa düşerken yükselen hisseler

Borsada son dakika! BİST100 son kapanışını, 50 günlük ortalamaya da denk gelen psikolojik 10.000 seviyesinin altından gerçekleştirdi. BİST100 kapsamında yer alan Turkcell, Ülker, Enka İnşaat, Türkiye Sigorta, Türk Telekom ve Coca Cola hisseleri ise son 3 haftada %13,66-%4,47 arası primle pozitif ayrıştı. Ekonomist Tuncay Turşucu; 50 günlük ortalamanın altında kalıcılık halinde, 9700’lerin söz konusu olabileceği uyarısında bulundu.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi 10 Haziran kapanışını 9997 seviyesinden gerçekleştirdi. Böylece endeks 29 Nisan tarihinden sonra ilk defa 10.000 seviyesinin altına geriledi. Endekste geçen ay görülen 11.088 zirvesine göre değer kaybı %10’a yaklaşırken; yıl başından itibaren getiri %33,80 olarak gerçekleşti. Döviz bazında bakıldığına BİST100 son kapanışını 308,35 dolardan gerçekleştirdi. Bu yıl dolar bazında görülen 344 dolar seviyesine göre de %10,45 gerileme yaşandı. Endeks son düşüşte, döviz bazında kritik olan 312 dolar seviyesinin de atına geriledi.

İŞLEM VERGİSİNDE SON GELİŞMELER

Borsada işlem vergisine yönelik çalışmalar sürerken, dün akşam açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz; konuyla iliği spekülatif açıklamaların yapıldığını, resmî açıklama yapılmadan söylentilere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Borsadaki kazançlar üzerinden vergi çalışması yok. Sadece işlem ücreti olarak 10 binde 1 olur mu, bunun tartışması yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Banka ve aracı kurum yetkilileri ise konunun daha hızlı şekilde netliğe kavuşması gerektiğini aktararak, telaffuz edilen bazı rakamların yüksek karşılandığını ve bu anlamda piyasayı rahatsız ettiğini savunuyor.

BORSAYI DÜŞÜREN DİĞER SEBEPLER

Bu arada borsada yaşanan gerileme, 21 Mayıs’ta zirve seviyenin görülmesiyle başlamıştı. Geçen hafta başında işlem vergisi tartışmalarıyla birlikte düşüş hız kazandı. Yapı Kredi Bankasının satışı konusundaki görüşmelerin netice alınmadan sonlanması, Bankacılık sektör endeksinde rüzgârı tersine çevirdi. Ayrıca son gelen bilançolarda kârlılıkların düştüğünün görülmesi de borsadaki satışlarda etkili oldu.

50 GÜNLÜK ORTALAMAYA DİKKAT

Ekonomist Tuncay Turşucu; sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede; BİST100 için 50 günlük ortalamaya da işaret eden 10.000 seviyesinin altında kalıcılık halinde 9700’lerin söz konusu olabileceğini, ancak KCHOL, TUPRS ve FROTO gibi hisselerin aşırı satış bölgelerinde olduğunu ve bu hisselere alım gelmesi halinde endeksin de toparlanabileceğini aktardı.

BORSA DÜŞERKEN YÜKSELEN HİSSELER

BİST100 endeksine dahil hisseler arasında, düşen borsanın tersine giden hisselerin de olduğu görüldü. Son 3 haftalık işlemler dikkate alındığında; Turkcell, Ülker, Enka İnşaat, Türkiye Sigorta, Türk Telekom ve Coca Cola hisseleri %13,66-%4,47 arası primle “pozitif” ayrışma sergiledi.

YÜZDE 20 ÜZERİNDE DÜŞENLER

Yine aynı dönemde BİST100 kapsamındaki Agrotech Teknoloji, Boğaziçi Beton, Europower Enerji, Kale Seramik ve Girişim Elektrik hisseleri de yüzde 20’nin üzerinde değer kaybı yaşadı.