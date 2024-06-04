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BUDO'ya büyük zam! Fiyat yarı yarıya arttı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
BUDO&#039;ya büyük zam! Fiyat yarı yarıya arttı

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO) 230 lira olan Mudanya-İstanbul seferini 350 liraya çıkardı. Böylece yapılan zam oranı yüzde 52 oldu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinden hareket eden deniz araçları, İstanbul'un Eminönü/Sirkeci iskelesine ulaşım sağlıyor. BUDO, 22 Ocak 2024 tarihinde yaptığı zam ile fiyatları 230 lira olarak açıkladı. Bu fiyatların üzerine yüzde 52'lik artış ile biletler 350 liraya çıkarıldı.

ÖĞRENCİ VE ÇOCUK BİLETİ 250 LİRA

BUDO Eminönü Mudanya-Mudanya Eminönü arasında öğrenci ve çocuk yolcuları ise 250 liraya taşıyacak.

1 SAAT 20 DAKİKALIK YOLCULUK 

BUDO'nun Mudanya ile Eminönü arasındaki seyahat süresi seferin gerçekleşeceği güne, saatine ve deniz şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilirken, normal şartlarda yaklaşık süresi 1 saat 20 dakikada ulaşım sağlanıyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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