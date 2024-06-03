Döviz yatay, gözler enflasyonda! Yerli yatırımcı da dolar satıp tahvil aldı!

Dolarda son dakika! 3 Haziran dolar fiyatı kaç TL? Serbest piyasada dolar 32,20 TL’den haftaya başlarken, dövizde yatay seyir sürüyor. Dolara göre daha yüksek getiri sunan TL enstrümanlara geçiş de devam ediyor. Son 4 haftada yerli yatırımcıların döviz hesaplarında 5,2 milyar dolarlık gerileme yaşandı. Buna karşılık yerlilerin tahvil ve bono hesaplarında, 148 milyar liralık artış dikkat çekiyor. Bugün gözler Mayıs Ayı TÜFE rakamlarında…

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL/Ömer Faruk Bingöl- Piyasalar veri gündemi önemi bir haftaya başlıyor. Bu hafta içeride, bugün açıklanacak mayıs ayı TÜFE rakamları öne çıkarken; küresel piyasalarda cuma günü ABD’den gelecek tarım dışı istihdam rakamları önemli olarak.

TÜFE, DOLARDAN HIZLI ARTTI

TCMB’nin aylardır TÜFE ile mücadele kapsamında sıkı para politikası uygulamasına ve 2024 yılının ilk 5 aylık döneminde dolardaki yükselişin %10 civarında olmasına rağmen; TÜFE’de daha hızlı artış yaşandı. Yılın ilk 4 ayında TÜFE %18,71 oldu. Bugün %3 civarı beklenen mayıs enflasyonu ile birlikte, ilk 5 aylık enflasyonun %22’nin üzerinde çıkması bekleniyor. Bu arada yıllık enflasyon nisanda, yüzde 69,80 olarak açıklanmıştı.

3 HAZİRAN DOLAR FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar yeni haftaya 32,20 TL’den başlarken; döviz bürolarında fiyatlar 32,01-32,08 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Kapalıçarşı’da fiyatlar, bankalar arası piyasanın altında kalırken; rezervlerini artırmak amacıyla haftalardır TCMB’nin dolarda alıcı konumunda olması, 32,00 TL’nin altına gerilemeyi engelliyor.

YERLİ YATIRIMCILAR TAHVİLE KAYIYOR

Son dönemde TL’ye güvenin artmasıyla birlikte yabancı yatırımcıların hızla Türk tahvillerine giriş yaptığı görülmüştü. Benzer eğilim yerli yatırımcılarda da yaşanıyor. TCMB tarafından açıklanan veri setindeki son 4 haftaya bakıldığında; 3 Mayıs ile biten haftada 175,81 milyar dolar olan yerli yatırımların döviz hesaplarının büyüklüğü, 24 Mayıs haftasında 170,60 milyar dolara kadar geriledi.

Öte yandan 10 Mayıs haftasında 602,2 milyar TL olan yerlilerin DİBS (tahvil-bono) hesaplarının büyüklüğü ise, 31 Mayıs haftasında 750,5 milyar TL’ye kadar yükseldi. Böylece yerli yatırımcıların hesaplarında son 4 haftalık süreçte tahvil-bono ağırlığının, 148,3 milyar TL arttığı görüldü.

TÜFE’DE HEDEF VE BEKLENTİ

Enflasyon rakamlarının seyri; TCMB’nin politika faizi ve doları da yakından ilgilendiriyor. Bugün açıklanacak mayıs TÜFE’nin %3 civarında gelmesi, “beklentilere yakın” olacağı için piyasalar tarafından “ılımlı” algılanacak. Aylık TÜFE göstergesinin %3,5 üzerine çıkması negatif, %3 altına düşmesi ise pozitif etki potansiyeli taşıyor. TÜFE’de hazirandan itibaren baz etkisinin devreye girmesi beklenirken; TCMB ilk olarak, aylık TÜFE’yi yüzde 1,5 seviyelerine yaklaştırmayı hedefliyor.