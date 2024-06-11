Dövizde büyük kayıp! Dolarda bekleyenin 3 aylık zararı…

Dolarda son dakika! 11 Haziran dolar fiyatı 32,40 TL’den güne başlarken; Kapalıçarşı’da fiyatlar 32,23-32,38 alım ve satım aralığında seyrediyor. Dolardaki primsiz görünüm, üç ayı doldurdu. Bu süreçte TL mevduatın getirisi yaklaşık %12 olarak gerçekleşti. Böylece söz konusu dönemde dövizde bekleyenler, TL getirisine göre büyük kayıp yaşadı.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Enflasyonla mücadele ve rezervleri güçlendirme politikası kapsamında yüksek faiz ve düşük kur politikası devam ederken, döviz kurlarında stabil görünüm üçüncü ayını dolduruyor. Dolar, mart ayının ikinci haftasında ilk defa gördüğü 32,40 seviyelerini bugün de koruyor.

Aradan 3 ay geçmesine rağmen dövizde yaşanan primsiz görünüm, özellikle TL mevduat getirisine göre büyük bir kayba işaret etti. Söz konusu 3 aylık dönemde TL mevduat getirisi yaklaşık yüzde 12 olarak gerçekleşti. Böylece dövizde bekleyenler bu primden faydalanamadı.

DÖVİZ HESAPLARI HIZLA ÇÖZÜLÜYOR

Bu arada söz konusu dönemde yerli yatırımcıların döviz hesaplarında da önemli çözülmeler yaşandı. Yerel seçim öncesinde 185,80 milyar dolara kadar yükselen döviz hesaplarının büyüklüğü, geçen hafta 167 milyar dolar sınırına kadar geriledi. Bu dönemde TL varlıklara geçiş hızlanırken, mevduatla birlikte yatırım fonlarına da yüklü girişlerin olduğu gözlemlendi.

11 HAZİRAN DOLAR VE EURO FİYATI

Dolar fiyatı bankalar arası piyasada 11 Haziran’da 32,40 TL’den güne başlarken; Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında işlemler 32,23-32,38 TL alım ve satım aralığında devam ediyor. Euro ise sabah saatlerinde 34,85 TL satış tarafında yer alıyor. Haziranın ilk haftasında Euro 35,50 TL’ye yaklaşmıştı.

Euro’da bu hafta; parite ve Fransa etkisi takip ediliyor. Cuma günü 1,09 seviyesini test eden EUR/USD paritesi; Fransa seçimlerinde, Euro karşıtı aşırı sağ partinin öne çıkmasıyla birlikte hızla geriledi ve dün 1,0750’nin altına düştü. Bugün de 1,0765’e yakın seviyelerden işlemler devam ederken, yaşanan gelişmeler Euro’nun küresel değer kaybını tetikledi.

GÖZLER PERAKENDE SATIŞLARDA

Bugün açıklanacak Mayıs Ayı Perakende Satış Hacmi, iç piyasalarda dikkatle takip edilecek. Türkiye’de enflasyonun kontrol altına alınıp alınmadığı yönünde öncü işaretler veren bu veri; şubat, mart ve nisan aylarında, sırasıyla %1,6, %2,7 ve %3,6 oranlarında istikrarlı bir artış sergilemişti. Yüksek seyreden faizlere rağmen tüketim eğiliminde de artışın devam etmesi, tüketicilerin gelecek dönem enflasyon beklentilerinin de hâlâ yüksek olduğu şeklinde yorumlanıyor.