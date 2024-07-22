Emeklilerin zam farkının hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Emeklilerin 1 Temmuz tarihinden itibaren oluşan zam farklarının hesaplara yatacağı tarih belli oldu. SGK, ödemelerin 26 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.

En düşük emekli aylığının 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasının ardından zam farkının hesaplara ne zaman yatacağı da belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Milyonlarca emeklinin merakla beklediği açıklamayı yaptı.

EMEKLİNİN ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ödemeler bu ay sonunda hesaplarda olacak. SGK zam farklarının 26 Temmuz'da ödeneceğini duyurdu.

SGK'dan yapılan açıklama şöyle:

"5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 26 Temmuz 2024 tarihinde ödenecektir.

Buna göre;

Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık maaş farkı tutarında,

2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık maaş farkı tutarında,

3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık maaş farkı tutarında, tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 11 milyar TL'dir."