Forbes sıraladı! İşte en çok milyarder mezunu olan üniversiteler

Forbes, dünya genelinde mezunları arasında en çok milyarderlerin olduğu üniversiteleri sıraladı. 12 üniversitenin listeye girdiği sıralamada, milyarderlerin toplam net serveti yaklaşık 1,7 trilyon dolar olarak belirtildi. İşte en çok milyarder mezunların olduğu üniversiteler...

Dünyaca ünlü Forbes dergisi dikkat çeken bir araştırmaya imza attı. Forbes, mezunları arasında en çok milyarderin bulunduğu üniversiteleri sıraladı.

TOPLAM NET SERVETLERİ 1,7 TRİLYON DOLAR

Listede 12 üniversite yer aldı. 12 üniversitedeki milyarderlerin toplam net serveti yaklaşık 1,7 trilyon dolar olarak belirtildi.

İşte en çok milyarder mezunların olduğu üniversiteler:

1) PENSİLVANYA ÜNİVERSİTESİ

Pensilvanya Üniversitesi'nin toplamda 36 milyarder mezunu bulunuyor.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Pensilvanya Üniversitesi'nden mezun olan 36 milyarderden sadece biri.

Diğer önemli mezunlar arasında eski ABD Başkanı Donald Trump , tasarımcı Tory Burch ve Estée Lauder'ın mirasçıları Leonard, William, Aerin ve Ronald Lauder yer alıyor.

Bu okuldan mezun olan milyarderlerin net serveti 367 milyar dolar.

2) STANFORD ÜNİVERSİTESİ

Silikon Vadisi'nde bulunan Stanford Üniversitesi, aralarında teknoloji devi Evan Spiegel'in de bulunduğu 30 milyarder yetiştirdi.

Snap Inc. CEO'su Evan Spiegel, 2011 yılında Stanford Üniversitesi öğrencisi Bobby Murphy ile birlikte Snapchat'i kurdu.

Stanford'un milyarder mezunlarının toplam net serveti 90 milyar dolar.

3) HARVARD ÜNİVERSİTESİ

Harvard Üniversitesi ise toplamda 28 milyarder mezuna sahip.

Üniversiteden mezun 28 milyarderinden biri Airbnb'nin kurucu ortağı ve CSO'su Nathan Blecharczyk'tir.

Harvard'dan mezun olan diğer milyarderler arasında Fenway Sports Group'un kurucu ortağı ve başkanı Tom Werner ve Sam Adams'ın kurucusu Jim Koch yer alıyor.

Bill Gates ve Mark Zuckerberg gibi ünlü isimler de Harvard'a katılmış olsa da her ikisi de okulu bırakmış durumda, dolayısıyla net servetleri 261 milyar dolarlık mezunlar toplamına dahil edilmiyor.

4)YALE ÜNİVERSİTESİ

Yale Üniversitesi, toplam net serveti 149 milyar dolar olan 19 milyarder yetiştirdi.

Bu grupta, ABD'nin en zengin ikinci ailesi olan ve M&M's, Snickers ve Twix gibi ikonik şekerlemelerle tanınan Mars ailesinin üyeleri yer alıyor.

5) CORNELL ÜNİVERSİTESİ

Amerika'nın en zengin siyah adamı olan Robert F. Smith, Cornell Üniversitesi'nde okuyan 13 milyarderden biri oldu.

Vista Equity Partners'ın kurucusu, başkanı ve CEO'su olarak zenginliğe sahip olmasına rağmen, başarısını Cornell'e ve mühendislik geçmişine borçlu.

Cornell'in milyarder mezunlarının toplam net değeri 60,4 milyar dolar.

6) GÜNEY KALİFORNİYA ÜNİVERSİTESİ (USC)

Güney Kaliforniya Üniversitesi ise toplam 12 milyarder yetiştirdi.

Net serveti 5,3 milyar dolar olan ve "Star Wars" (Yıldız savaşları) filmiyle ünlenen George Lucas bu okuldan mezun oldu.

12 milyarder mezununun toplam net değeri 72,5 milyar dolar.

7) PRINCETON ÜNİVERSİTESİ

New Jersey'deki Princeton Üniversitesi, aralarında Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un da bulunduğu 12 milyarder yetiştirdi.

Milyarder statüsüne ulaşan diğer önemli Princeton mezunları arasında yatırımcı Carl Icahn, eski Google CEO'su Eric Schmidt ve eski eBay CEO'su Meg Whitman yer alıyor.

Princeton'ın 12 milyarder mezunu Bezos'un servetinin etkisiyle toplam 292 milyar dolar servete sahip.

8) MASSACHUSETTS TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün mezunlar listesinde ise 11 milyarder yer alıyor.

Toplam net değeri 88,3 milyar dolar olan MIT'nin mezunlar ağı, teknoloji ve mühendislik alanında önde gelen girişimcileri içeriyor.

9) DARTMOUTH COLLEGE

Dartmouth College'ın mezunları arasında 11 milyarder bulunuyor.

Dartmouth'un en zengin mezunlarının net serveti 48,5 milyar dolar.

10) COLUMBİA ÜNİVERSİTESİ

Columbia Üniversitesi'nin 11 milyarderi arasında New England Patriots'ın sahibi Robert Kraft da var.

HIG Capital CEO'su Sami Mnaymneh, Mediacom kurucusu Rocco Commisso ve Third Point hedge fonu kurucusu Daniel Loeb de Columbia mezunudur.

Columbia'nın milyarder mezunlarının net serveti 49,5 milyar dolar.

11) MICHIGAN ÜNİVERSİTESİ

Michigan Üniversitesi'nden ise 10 milyarder mezun oldu.

Forbes'a göre Google'ın kurucu ortağı Larry Page, 146,1 milyar dolarlık net servetiyle Michigan Üniversitesi'nin en zengin mezunu olmaya devam ediyor.

Michigan Üniversitesi'nin en zengin mezunlarının toplam net serveti 181 milyar dolar.

12) KALİFORNİYA ÜNİVERSİTESİ

Berkeley'deki California Üniversitesi de 10 milyarder yetiştirdi.

Mezun olan 10 milyarderin net serveti 30,4 milyar doları buluyor.

Word ve Excel'in arkasındaki Microsoft geliştiricilerinden biri olan Charles Simonyi, 7,7 milyar dolarlık net servetiyle üniversitenin en zengin mezunu konumunda.