Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan! Dev bankalar Türkiye için enflasyon tahminlerini güncelledi

Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,64 gelmesinin ardından dünyaca ünlü bankalardan dikkat çeken bir rapor geldi. Türkiye'de dezenflasyon sürecinin hızlı başladığını belirten Goldman Sachs, Morgan Stanley ve JP Morgan yıl sonu enflasyon tahminlerini güncelledi. İşte dev bankaların Türkiye'ye ilişkin enflasyon tahminleri...

Ekonomi yönetimi enflasyonda düşüş için yılın ikinci yarısını işaret etmişti. Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,64 ile beklentilerin altında geldi. Böylece Türkiye dezenflasyon sürecine hızlı başladı. Söz konusu gelişme sonrası dünyaca ünlü bankalar Türkiye'ye ilişkin yıl sonu enflasyon tahminlerini paylaştı. İşte Goldman Sachs, Morgan Stanley ve JP Morgan Türkiye yorumları...

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MORGAN STANLEY

Türkiye'nin dezenflasyon sürecine hızlı başladığını belirten Morgan Stanley, yüzde 1,6'lık enflasyonun son 13 ayın en düşük aylık enflasyon verisi olduğunu vurguladı. Morgan Stanley'in yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 42,4 oldu. Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına devam edeceği düşünülüyor.

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GOLDMAN SACHS

Goldman Sachs enflasyondaki düşüşün beklenenden hızlı olduğunu belirtti. Goldman Sachs hizmet enflasyonunun halen yüksek olduğunu belirtirken önümüzdeki aylarda burada da düşüş görüleceği yorumunda bulundu. Piyasa algısı nedeniyle hizmet sektöründeki yapışken enflasyon beklentisinin hızlıca değişeceği öne sürüldü.

Yılın ilk yarısında büyüme rakamlarının beklenenden daha iyi olduğuna değinildi ve yılın ikinci yarısı için talebin yavaşlamaya başladığı ifade edildi. Bu yavaşlama etkisiyle manşet enflasyonun 2024 için yüzde 36'ya kadar gerileyebileceği ifade edildi.

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JP MORGAN

JP Morgan da enflasyondaki hızlı düşüşe dikkat çekti. JP Morgan, elektrik fiyatlarının yüzde 38 oranında artırılmasının ve otomatik tüketim vergilerinin yükseltilmesinin enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskıları artırdığını belirtti. Banka yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,5 olarak açıkladı. 2025 yılı sonu için enflasyon tahmini yüzde 25 olarak belirlendi.