Gözler "carry trade" işlemlerinde! Dolar 32,50 TL’nin üzerinde…

Dolarda son dakika! 5 Haziran dolar fiyatı bankalar arası piyasada 32,60 TL’den güne başlarken; döviz bürolarında 32,25-32,55 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. ‘Carry trade’ ile gelen kısa vadeli yabancı sermaye hareketlerinin, kurlar üzerinde zaman zaman volatiliteyi artırabileceği; son 24 saatte dolardaki 50 kuruşluk artışın da bundan kaynaklanmış olabileceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Rasyonel ekonomi politikaları ile birlikte Türk lirası varlıklara özellikle son iki ayda ilgi artarken, bu süreçte yüksek TL getirisi için kısa vadeli gelen yabancı sermaye yaklaşık 18,50 milyar dolara ulaştı. “Carry Trade” olarak bilinen söz konusu işlemlerin, zaman zaman tersine dönmesi de söz konusu olabiliyor. Dolarda son 24 saatte, bu şekilde gerçekleştiği tahmin edilen bir hareketlilik sebebiyle dikkat çeken fiyatlamalar yaşandı.

5 HAZİRAN DOLAR FİYATI KAÇ TL?

Bankalar arası piyasada işlem gören dolar fiyatı 32,60 TL’den yeni güne başlarken; döviz bürolarında dolar 32,25-32,55 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Euro ise 35,40 TL’den satılıyor.

Zaman zaman 32,00 TL’nin altını test eden ancak TCMB’nin alımlarıyla dengelenen dolar, günlerdir 32,25 TL’ye yakın seyrediyordu. Son bir günde yaklaşık yüzde 1’lik artış gerçekleşti. Gün içinde en yüksek 32,67 TL seviyesi test edildi.

FAİZLERDE SON DURUM

Gecelik TL faizleri yüzde 52,68 seviyesinde, politika faizinin de üzerinde konumlanmaya devam ederken; TL mevduat faizlerinde yüzde 45-52 bandında oranlar takip ediliyor.

Bu arada Hazine’nin de TCMB’deki hesaplarında tuttuğu nakit miktarında artış dikkat çekiyor. 26 Nisan’da 180,37 milyar TL olan Hazine’nin hesaplarındaki nakit tutarı; bu hafta başında 798,51 milyar TL’ye kadar yükseldi. Bu durum, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da “piyasadaki bol likiditenin çekilmesine destek” olarak yorumlandı.