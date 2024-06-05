Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Gözler "carry trade" işlemlerinde! Dolar 32,50 TL’nin üzerinde…

Gözler "carry trade" işlemlerinde! Dolar 32,50 TL’nin üzerinde…

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gözler &quot;carry trade&quot; işlemlerinde! Dolar 32,50 TL’nin üzerinde…

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dolarda son dakika! 5 Haziran dolar fiyatı bankalar arası piyasada 32,60 TL’den güne başlarken; döviz bürolarında 32,25-32,55 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. ‘Carry trade’ ile gelen kısa vadeli yabancı sermaye hareketlerinin, kurlar üzerinde zaman zaman volatiliteyi artırabileceği; son 24 saatte dolardaki 50 kuruşluk artışın da bundan kaynaklanmış olabileceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Rasyonel ekonomi politikaları ile birlikte Türk lirası varlıklara özellikle son iki ayda ilgi artarken, bu süreçte yüksek TL getirisi için kısa vadeli gelen yabancı sermaye yaklaşık 18,50 milyar dolara ulaştı. “Carry Trade” olarak bilinen söz konusu işlemlerin, zaman zaman tersine dönmesi de söz konusu olabiliyor. Dolarda son 24 saatte, bu şekilde gerçekleştiği tahmin edilen bir hareketlilik sebebiyle dikkat çeken fiyatlamalar yaşandı.

5 HAZİRAN DOLAR FİYATI KAÇ TL?

Bankalar arası piyasada işlem gören dolar fiyatı 32,60 TL’den yeni güne başlarken; döviz bürolarında dolar 32,25-32,55 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Euro ise 35,40 TL’den satılıyor.

Zaman zaman 32,00 TL’nin altını test eden ancak TCMB’nin alımlarıyla dengelenen dolar, günlerdir 32,25 TL’ye yakın seyrediyordu. Son bir günde yaklaşık yüzde 1’lik artış gerçekleşti. Gün içinde en yüksek 32,67 TL seviyesi test edildi.

FAİZLERDE SON DURUM

Gecelik TL faizleri yüzde 52,68 seviyesinde, politika faizinin de üzerinde konumlanmaya devam ederken; TL mevduat faizlerinde yüzde 45-52 bandında oranlar takip ediliyor.

Bu arada Hazine’nin de TCMB’deki hesaplarında tuttuğu nakit miktarında artış dikkat çekiyor. 26 Nisan’da 180,37 milyar TL olan Hazine’nin hesaplarındaki nakit tutarı; bu hafta başında 798,51 milyar TL’ye kadar yükseldi. Bu durum, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da “piyasadaki bol likiditenin çekilmesine destek” olarak yorumlandı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
ABD'nin New York eyaletinde hava kirliliği nedeniyle hayati tehlike alarmıDEM Parti’den provokasyon! CHP’li vekiller destek verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bitcoin yükseliyor, Ethereum saklanıyor! 1 milyon Ethereum soğuk cüzdana çekildi - EkonomiBitcoin yükseliyor, Ethereum saklanıyor!Geçmişte de uygulanmıştı! Borsa kazançları nasıl vergilendirilecek? - EkonomiBorsa kazançları nasıl vergilendirilecek?Dolardan da destek buldu! Altında 2500 TL sesleri yükseliyor - EkonomiAltında 2500 TL sesleri yükseliyorFaslı devi Türkleştirdi! Eczacıbaşı Kuzey Afrika’yı üretim üssü yaptı - EkonomiEczacıbaşı Kuzey Afrika’yı üretim üssü yaptıKayıt dışında yarışıyorlar! Kazanç çok vergi yok - EkonomiDevleti soymak için yarışıyorlarBakan Işıkhan emekli ikramiyeleri ile ilgili detayları paylaştı - EkonomiEmekli ikramiyelerinde ayrıntılar belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...