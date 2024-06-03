‘Gram’da şok seviye! 2400 TL’nin altı test edildi…

Altında son dakika! 3 Haziran gram altın fiyatı 2405 TL’den haftaya başlarken; Kapalıçarşı’da kuyumcuların alış fiyatı 2400 TL’nin altına sarktı. İki hafta önce İran’daki helikopter kazasıyla rekor kıran altın fiyatı; güçlü ABD verileri ve FED’in faiz indiriminin yıl sonuna sarkmasıyla birlikte düşüşe geçti. Ortadoğu’da “ateşkes” beklentilerinin tekrar yükselmesi de jeopolitik risk algısını düşürüyor. Ons altın ise 2320 doları görerek, son üç haftanın dibini test etti.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL / Ömer Faruk Bingöl- Altın fiyatlarında yeni haftanın ilk işlem gününde zayıf görünüm ve gerileme eğilimi dikkat çekiyor. İki hafta önce İran’daki helikopter kazasının ardından jeopolitik risk algısıyla birlikte ons altın 2450 dolara kadar yükselmişti. Ardından başlayan düşüş trendi ile birlikte ons altında zirveden düşüş, bu hafta başında yüzde 5,30’u buldu. Benzer şekilde gram altın da 2536 TL ile rekor kırmıştı. Gramda da zirve seviyelerden itibaren gerileme yüzde 5,15’e ulaştı.

3 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI

Son iki haftalık süreçte ABD’den gelen verilerin enflasyonist baskıların devamına işaret etmesi ve FED’den faiz indirimi beklentilerinin yıl sonuna doğru kayması, altın fiyatlarını düşürdü. 3 Haziran gram altın fiyatı serbest piyasada 2405 TL’den haftaya başlarken, cuma kapanışına göre sınırlı geri çekilme yaşanıyor. Kapalıçarşı’da ise gram fiyatı sabah; 2397-2437 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın 3955 TL’den, yarım altın 7903 TL’den ve tam altın 15 bin 758 TL’den satılıyor.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT!

Küresel piyasalarda ons altın fiyatı 9 Mayıs sonrası işlemlerde ilk defa bugün 2320 doları görerek, son 3 haftanın en düşük seviyesini test etti. Ons altında 5 ve 22 günlük ortalamalar; sırasıyla 2338 ve 2352 dolarda buluyor. Mevcut fiyatlar, her iki ortalamanın da altında kalmaya devam ediyor. 2300 ara direnç seviyesinin üzerine çıkılmadıkça, ons altında 2300 dolara varabilecek gerilemelerin yaşanabileceği ifade ediliyor.

Dolar endeksi yeni haftaya 104,50 ve 10 yıllık ABD tahvil faizi %4,50 seviyelerinden başlangıç yapıyor. Her iki göstergede de geçen haftaya göre kısmi gerileme dikkat çekse de küresel piyasalarda dolar, güçlü görünümünü koruyor.

BU HAFTA 2 VERİ TAKİP EDİLİYOR

Cuma günü ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam dikkatle takip edilecek. Beklenti üzerinde gelebilecek veri, enflasyonist baskılara işaret edebileceği için; FED tarafında faizlerin “daha uzun süre yüksek kalma ihtimali” güçlenebilir. Böylece altın fiyatlarında da baskı artabilir.

Perşembe günü de Euro Bölgesi faiz kararı izlenecek. Bölgede mayıs ayı TÜFE verisi %2,6 ile beklentileri hafif aşmıştı. Bu gelişmenin, ECB’nin gelecekteki faiz kararlarına nasıl yansıyacağı önemli olacak. Mevcut durumda Avrupa’da bu yıl, 2-3 adet faiz indirimi bekleniyor.

FED ÜYELERİNDEN SON MESAJLAR

Dallas FED Başkanı Lorie Logan, cuma günü yaptığı açıklama; enflasyonda %2'lik hedefe ilerlerken belirsizliklerin arttığını, sürecin yavaş ilerlediğini ve TÜFE’de yukarı yönlü risklerden endişe duyduğunu ifade ederek; “Faiz indirimi için çok erken. Tüm seçenekleri masada tutmalıyız” dedi. New York Fed Başkanı John Williams da ABD’de TÜFE’nin gelecek yıl yüzde 2’ye daha yakın olabileceğini belirterek, “Bu sebeple çok yakın vadede acil bir faiz indirimi gereği görmüyorum” şeklinde konuşmuştu. FED üyelerinden gelen bu son mesajlar, yakın zamanda faiz indirimi beklentilerini düşürdü.

JEOPOLİTİK RİSKLERDE SON GÖRÜNÜM

Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren jeopolitik risklerde ise ciddi bir farklılık gözlenmiyor. İsrail ve Hamas arasında, ABD’nin de araya girmesiyle “ateşkes” beklentisi tekrar yükseldi. Ancak konuyla ilgili somut gelişmeler henüz yaşanmadı. Bölgede İsrail’in, son 24 saatte Lübnan’da Hizbullah ve Suriye’de İran hedeflerini vurduğu yönünde haberler de geliyor.