Herkes bunu merak ediyor! Emekli maaşlarını artıran tarih belli oldu: İşte emeklilik için en doğru zaman...

16 Aralık 2023 15:39 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 15:39

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Enflasyona karşı maaşları eriyen milyonlarca emekli için yeni zam dönemi geldi çattı. Cumhuriyet ikramiyesini ceplerine koyan emeklilere ne kadar zam yapılacağı merak konusu olmayı sürdürürken, emeklilik planı yapmaya başlayanlar yüksek maaş almanın hesabını yapmaya başladı. 6 ayda bir enflasyon farkına göre zam yapılan emekli maaşları, aylık bağlama oranlarına ve her yıl değişen güncelleme rakamlarına göre değişiyor. Peki emekli olmak için en doğru zaman hangisi? İşte ayrıntılar...

EMEKLİ OLACAKLARIN ÖNÜNDEKİ İKİ KRİTİK TARİH

Yıl sonu yaklaştıkça emekli olacakların önündeki bilmece giderek büyüyor. Sigortalılık süresi dolanlar, emeklilik dilekçesini yılın hangi zamanında vermenin yüksek maaş sağlayacağını merak ediyor. Aralık ayında mı yoksa Ocak ayında mı dilek vermek emekli maaşını artırıyor? Bu iki tarih emeklilik planı yapanların önünde en büyük karar olarak öne çıkıyor. Emekli aylıkları dilekçe verildikten bir ay sonra yatırılmaya başlanıyor. Yani Aralık ayında dilekçe verenler Ocak'tan itibaren maaş almaya başlarken, Ocak ayında dilekçe verenlerin ilk maaşları 1 Şubat'tan itibaren hesaplanıyor. Ancak bu iki tarih arasında bazı güncelleme farkları bulunuyor.

ÇALIŞMAYAN ELİNİ ÇABUK TUTSUN!

Yeni Asır Gazetesi’nden Faruk Erdem’in haberine göre, emeklilik dilekçesi verilmesi için 3 önemli husus ön plana çıkıyor. Eğer emeklilik tarihiniz geldiyse ve çalışmıyorsanız dilekçeyi hemen vermekte fayda var. Çünkü, henüz yılın dolmasına zaman olsa da emeklilik dilekçesini geciktirmek maaş kayıplarını yükseltiyor. Emekli maaşı dilekçenin verildiği tarihten bir sonraki ay başından itibaren hesaplanıyor. Bu doğrultuda eğer dilekçe vermez ve yeni yılı beklerseniz beklediğiniz her ay için bir maaş kaybedersiniz. Aralık ayı için bir maaş olsa da Temmuz Ağustos aylarında 6-7 aya kadar çıkabiliyor. O yüzden çalışmayanların emekliliğini başlatmasında fayda var.

ÇALIŞANLAR NE YAPMALI?

Emeklilik günü dolmuş ancak çalışmayı sürdürenler için çalışmayanlara göre durum biraz daha farklı. Çalışanlar için hemen başvurmak yerine beklemek daha faydalı olacaktır. Çünkü, yüksek maaş alınıyor ve kıdem tazminatı biriktiyse yeni yılı beklemek, yapılacak zam hesaba katıldığında daha çok avantaj sağlıyor. Yeni yılda asgari ücretteki artış kıdem tazminatı tavanınında da artışı beraberinde getirecek ve kıdem tazmınatı miktarı da artacak. Bu durumda birkaç maaş kaybetmek göze alınıp daha yüksek tazminat ve maaş avantajından faydanılabilinir.

DİLEKÇEDE YIL HESABINA DİKKAT

Emeklilik dilekçesini yılbaşından önce mi sonra mı vermenin daha avantajlı olduğunun tespiti için o yıl emekli aylıklarına yapılan kümülatif zam oranı ile o yılın güncelleme katsayısının (o yılın TÜFE artış oranı+ülke büyümesinin yüzde 30'u) mukayese edilmesi gerekiyor.

Emekli zamları güncelleme katsayısından fazlaysa yılbaşından önce başvurulmalı, az ise Ocak ayı beklenmeli. Ancak bekleyerek kaçırılacak emekli aylıkları mutlaka hesaba katılmalı. Bu yıl SSK ve Bağ-Kur emeklilerine önce yüzde 30, ardından yüzde 25 zam yapıldı. Toplam zam yüzde 62.5'e ulaştı.

Bu ay sonuna kadar dilekçe verenler bu artıştan yararlanacak. Ayrıca Ocak'ta başvurana göre 1 ay daha fazla aylık alacak. Ocak'ta başvuranlar için esas alınacak güncelleme katsayısının ise bu ay başvurandan daha yüksek olacağı öngörülüyor. Çünkü 2023 yılı TÜFE oranı yüzde 65- 68 aralığında bekleniyor. 2023 büyüme tahmini de yüzde 4.4. Bu, 2024'te başvuranların güncelleme katsayısının daha fazla olacağını ortaya koyuyor.