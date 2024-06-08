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İstanbul'un yanı başında mor turizm başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'da lavantaların çiçek açmasıyla tarlalar mor renge büründü. Mora bürünen tarlanın ilk misafirleri ise İstanbul'dan oldu.

İstanbul'a yaklaşık 140 kilometre uzaklıkta bulunan Tekirdağ'da havaların ısınmaya başlamasıyla lavanta tarlaları mor renge büründü. İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere çeşitli illerden gelen vatandaşlar, mor tonlarına bürünen tarlaları ziyaret etmeye başladı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan yaklaşık 7 dönümlük alanda ekili lavanta tarlası, ziyaretçilerini bekliyor.

İstanbul'un yanı başında mor turizm başladı - 1. Resim

"ÇOK BEĞENDİK"

İstanbul'dan gelen vatandaşlar, “İstanbul'dan geldik. Çok beğendik ve çok güzel hazırlamışlar. Lavantalar harika” dedi.

Tarlanın sahibi Hakan Turgut ise açıklamasında, “Birbirinden güzel dekorasyonlarımızla lavanta bahçemizde misafirlerimizi ağırlamaya başladık. İstanbul başta olmak üzere diğer illerimizden yoğun bir şekilde ziyaret alıyoruz. Herkesi birbirinden güzel fotoğraf çekilmeye davet ediyoruz” dedi.

İstanbul'un yanı başında mor turizm başladı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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