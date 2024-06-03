Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Kiracılar dikkat! Haziran ayı zam oranı belli oldu, işte kiraya göre artış miktarları

Kiracılar dikkat! Haziran ayı zam oranı belli oldu, işte kiraya göre artış miktarları

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kiracılar dikkat! Haziran ayı zam oranı belli oldu, işte kiraya göre artış miktarları

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla iş yeri kiralarına haziranda yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre bu ay iş yeri kiralarına en fazla yüzde 59,64 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları...

Hükümet konutta fahiş kiraların önüne geçmek için yüzde 25 zam sınırı getirmişti. Söz konusu uygulama temmuz ayına kadar devam edecek. Yüzde 25'lik zam sınırı iş yeri kiralarında ise uygulanmıyor. İş yeri kiralarındaki tavan artış oranı hala 12 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. TÜİK'in açıkladığı veriye göre iş yeri kiralarına haziranda en fazla yüzde 62,51 oranında zam yapılabilecek.

KİRA ZAMMI NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?

Kira artış hesapları 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK verilerine göre, mayısta TÜFE aylık yüzde 3,37 arttı, yıllık yüzde 75,45 oldu. Mayıs ayında 12 aylık TÜFE ise yüzde 62,51 olarak gerçekleşti. Buna göre, haziran ayında iş yeri kiralarına en fazla yüzde 62,51 oranında zam yapılabilecek.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 10.000 lira
Zam oranı: %62,51
Zam bedeli: 6.251  lira
Zamlı kira bedeli: 16.251 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

Eski kira: 12.000 lira - Yeni kira: 19.501 lira

Eski kira: 14.000 lira - Yeni kira: 22.751 lira

Eski kira: 16.000 lira - Yeni kira: 26.001 lira

Eski kira: 18.000 lira - Yeni kira: 29.251 lira

Eski kira: 20.000 lira - Yeni kira: 32.502 lira

Eski kira: 25.000 lira - Yeni kira: 40.627 lira

Eski kira: 30.000 lira - Yeni kira: 48.753 lira

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ağılı yanan kadın 'Bizi istemiyorlar' deyip sinir krizi geçirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Enflasyondaki yükseliş devam ediyor - EkonomiMerakla beklenen enflasyon rakamları açıklandı‘Gram’da şok seviye! 2400 TL’nin altı test edildi… - EkonomiGram 3 haftanın dibindeBorsada böylesi görülmedi! Halka arzlar artarken, yatırımcı sayısı düşüyor - EkonomiBorsada böylesi görülmediDöviz yatay, gözler enflasyonda! Yerli yatırımcı da dolar satıp tahvil aldı! - EkonomiDöviz yatay, gözler enflasyondaSüper Haziran iştah kabarttı! 250 milyarlık ciro bekleniyor... - EkonomiSüper Haziran iştah kabarttı! 250 milyar ciro...Madencilikte izin süreçleri kısalıyor... Bakan Bayraktar müjdeyi verdi - EkonomiMadencilikte izin süreçleri kısalıyor...
Sonraki Haber Yükleniyor...