Kiracılar dikkat! Haziran ayı zam oranı belli oldu, işte kiraya göre artış miktarları

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla iş yeri kiralarına haziranda yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre bu ay iş yeri kiralarına en fazla yüzde 59,64 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları...

Hükümet konutta fahiş kiraların önüne geçmek için yüzde 25 zam sınırı getirmişti. Söz konusu uygulama temmuz ayına kadar devam edecek. Yüzde 25'lik zam sınırı iş yeri kiralarında ise uygulanmıyor. İş yeri kiralarındaki tavan artış oranı hala 12 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. TÜİK'in açıkladığı veriye göre iş yeri kiralarına haziranda en fazla yüzde 62,51 oranında zam yapılabilecek.

KİRA ZAMMI NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?

Kira artış hesapları 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK verilerine göre, mayısta TÜFE aylık yüzde 3,37 arttı, yıllık yüzde 75,45 oldu. Mayıs ayında 12 aylık TÜFE ise yüzde 62,51 olarak gerçekleşti. Buna göre, haziran ayında iş yeri kiralarına en fazla yüzde 62,51 oranında zam yapılabilecek.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 10.000 lira

Zam oranı: %62,51

Zam bedeli: 6.251 lira

Zamlı kira bedeli: 16.251 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

Eski kira: 12.000 lira - Yeni kira: 19.501 lira

Eski kira: 14.000 lira - Yeni kira: 22.751 lira

Eski kira: 16.000 lira - Yeni kira: 26.001 lira

Eski kira: 18.000 lira - Yeni kira: 29.251 lira

Eski kira: 20.000 lira - Yeni kira: 32.502 lira

Eski kira: 25.000 lira - Yeni kira: 40.627 lira

Eski kira: 30.000 lira - Yeni kira: 48.753 lira