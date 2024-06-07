"Komisyon" açıklaması geldi! TÜVTÜRK'ten kelime oyunu

Araç muayene istasyonlarında kredi kartı ile yapılan ödemelerde alınan ek ücrete tepki yağıyor. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken “Zaten muayene ücretlerine yüzde 58,46 oranında zam yapıldı. Haksız ve yasal olmadan ortalama en düşük komisyon ücreti olarak 50 TL alınıyor. Vatandaşlarımızın yaşadığı bu mağduriyet giderilmeli” demişti. TÜVTÜRK ise artan şikayetlere “Komisyon almıyoruz. Onun adı hizmet bedeli” cevabını verdi.

28 milyon araç sahibi, yılbaşında araç muayene ücretlerine yapılan yüzde 58 zammın şokunu yaşarken bir de ek bedel ödüyor. Konuyla ilgili itirazlar yükselince Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, açıklama yaparak mağduriyetin giderilmesini istedi.

“İADE EDİLMELİ”

Palandöken “Otobüs, kamyon, çekici ve tankerden 2 bin 462 TL ücret alınıyor. Yine aynı şekilde bu araçların egzoz muayene fiyatı 180 TL’den 256 TL'ye çıktı. Bu parayı nakit ödediğiniz zaman ek bir masraf yok ancak vatandaşlarımız ödemelerini kredi kart ile yaptıklarında araç muayene ücretine göre kart komisyonu kesiliyor. Haksız ve yasal olmadan ortalama en düşük komisyon ücreti olarak 50 TL alınıyor. Bu ek ücretler iade edilmeli ve denetimler artırılmalı" çağrısında bulundu.

“ZAMMI BİZ YAPMIYORUZ”

Araç muayene hizmeti veren tek kuruluş olan TÜVTÜRK, tartışmalar üzerine yeni bir açıklama yayımladı. Zamlardan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sorumlu olduğuna dikkat çekilen açıklamada “TÜVTÜRK tarafından verilen araç muayene hizmetlerinden elde edilen gelirlerin yüzde 50'si doğrudan hazineye, ödenen diğer vergi ve harçlarla birlikte toplam cironun yüzde 69'u ilgili kamu idarelerine aktarılıyor” denildi.

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“ALMIYORUZ AMA…”

Komisyon şikayetleri için bankaları işaret eden şirket, kredi kartıyla ödeme imkanının 2021 itibarıyla hizmete sunulduğu belirterek “Kredi kartı ya da banka kartıyla gerçekleştirilen ödemelerde hizmet sağlayıcı firma tarafından müşterilerimizden bir 'hizmet bedeli' tahsil edilmektedir. Muayene ücreti haricinde herhangi bir ek ücret alınmamaktadır. Basında yer alan 'TÜVTÜRK'ün kredi kartı ile yapılan ödemelerde komisyon aldığına' dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile imzalanan sözleşme gereği TÜVTÜRK, 14 Ağustos 2027’ye kadar araç muayene hizmeti verecek. Ardından yeni ihaleye çıkılacak.