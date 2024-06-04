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Haberler > Ekonomi > Kurbanlıklar ne kadar? 800 kiloluk 'Paşa' için bakın kaç para isteniyor

Kurbanlıklar ne kadar? 800 kiloluk 'Paşa' için bakın kaç para isteniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kurbanlıklar ne kadar? 800 kiloluk &#039;Paşa&#039; için bakın kaç para isteniyor

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tekirdağ'da yaklaşan bayram öncesi kurulan kurban pazarına getirilerek satışa sunulan kurbanlıklara ilgi artıyor. 800 kiloluk 'Paşa' isimli dana için 230 bin lira isteniyor. 

Çorlu Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’nde kurban pazarı kuruldu. Hayvan sahipleri kurulan çadıra satış için büyükbaş hayvanları getirmeye başladı.

Kurbanlıklar ne kadar? 800 kiloluk 'Paşa' için bakın ne kadar isteniyor - 1. Resim

800 KİLOLUK KURBANLIK 230 BİN LİRA 

Bu sezon işlerinin iyi geçtiğini ifade eden işletmeci Hüseyin Katkıcı, "Pazara yeni giriş yaptık, buraya gelene kadar satışlarımız güzeldi. Hayvanlarımızı pazara getirdik ve müşterilerimizi bekliyoruz. Ortalama 800 kilo ağırlığında ‘Paşa’ ismini verdiğimiz montofon cinsi ineğimiz var. 230 bin lira diyoruz ama pazarlık payı da var" dedi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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