Mahfi hoca yeni riske dikkat çekti! Ekonomide ‘slumpflasyon’ mu geliyor?

Enflasyonla mücadele kapsamında sıkı para politikası devam ederken; büyümeye dair makroekonomik verilerde de zayıflama işaretleri başladı. TÜFE’de ise arzu edilen gerileme henüz gerçekleşmedi. İktisatçı Mahfi Eğilmez, “Ekonomide ‘küçülme’ yaşanabilir ve bu durum yüksek enflasyonla birlikte bakıldığında, ‘slumpflasyon’ riskini doğurabilir” uyarısında bulundu.

TÜRKİYE GAZETESİ / Ekonomi Servisi- Sanayi üretimi, PMI verileri ve işsizlik rakamlarına dair son gelen verileri Türkiye ekonomisinde bir miktar soğumaya işaret etti. Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikasının etkileri hissedilirken, TÜFE yüksek seyrini koruyor. Bu durumda yüksek enflasyon ve durgunluğun bir arada yaşandığı “stagflasyon” endişeleri de gündeme geldi.

BÜYÜME, SIFIRA YAKLAŞABİLİR

İktisatçı Mahfi Eğilmez, işsizlikte yükseliş başta olmak üzere sokaktan gelen bazı durgunluk sinyallerinin; ikinci çeyrek büyümesinin “yüzde 0’a yakın” gerçekleşebileceği yönünde beklentileri artırdığını söyledi. Kendisinin de tahmininin bu yönde olduğunu ifade eden Eğilmez, “Enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor. Mevcut ekonomik durum, önce stagflasyona doğru gidişe işaret ediyor” dedi.

YENİ RİSK: SLUMPFLASYON

Bunun bir sonraki aşamasının slumpflasyona doğru gidebileceği uyarısında bulunan Mahfi Eğilmez, “Eğer büyüme eksi yöne giderse yani bir de küçülme olursa; buna yüksek enflasyon eşlik edeceği için, ‘slumpflasyon’ denilen olgunun içerisine gireriz. Stagflasyondan sonra buraya gidebileceğimizi düşünüyorum çünkü başka türlü bu kadar yüksek enflasyondan çıkış olmuyor” diye konuştu.

YAPISAL REFORMLAR ŞART

Merkez Bankasının uyguladığı sıkı para politikasının doğru olduğunu ancak gelinen noktada bunun tek başına yeterli olamadığını belirten Mahfi Eğilmez, “Yanına mutlaka bir şeyler koymak lazım. Sadece faizi artırdık! Sıcak para bekleyen ülke konumuna döndük. Kayıt dışılık, vergi ve hukuk sistemi başta olmak üzere bazı alanlarda yapısal reformları da hayata geçirmemiz gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.