Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Milyonların maaş hesabı değişti

Memur ve emekli zammını belirleyecek olan enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak. Ekonomistlerin beklentisine göre mayıs ayında enflasyonun yüzde 3,04 gelmesi bekleniyor. Aylık enflasyonun yüzde 3,04 gelmesiyle 5 aylık enflasyon yüzde 22,33'e çıkacak. Böylece SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 22,33, memurlar ise enflasyon farkı dahil yüzde 17,02'lik zammı garantilemiş olacak. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla emekli zammının yüzde 25'e, memur zammının ise yüzde 20'ye çıkması bekleniyor.

Memur ve emeklinin gözü kulağı temmuz zammında. Milyonların maaş zammını 6 aylık enflasyon belirleyecek. 4 aylık enflasyona göre memurlar yüzde 13,56, emekliler ise yüzde 18,70'lik zammı şimdiden garantiledi.

MAYIS AYI ENFLASYONU PAZARTESİ AÇIKLANACAK

Pazartesi günü mayıs ayı enflasyonu açıklanacak ve haziran enflasyonunun da açıklanmasıyla memur ve emekli zammı kesinleşecek.

MAYIS AYI ENFLASYONU YÜZDE KAÇ GELECEK?

Ekonomi yönetimi mayıs ayının enflasyonda zirve olacağının üstünü sürekli çiziyor. Haziran ayı itibarıyla ise enflasyonun düşmesi bekleniyor. AA Finans'ın mayıs ayı enflasyon beklenti anketinde ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,04 oldu. Ankete göre, bir önceki ay yüzde 69,80 olan yıllık enflasyonun yüzde 74,89'a çıkacağı öngörülüyor

MEMUR VE EMEKLİNİN ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Aylık enflasyonun yüzde 3,04 gelmesiyle 5 aylık enflasyon yüzde 22,33'e çıkacak. Böylece SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 22,33, memurlar ise enflasyon farkı dahil yüzde 17,02'lik zammı garantilemiş olacak.

HAZİRAN ENFLASYONUYLA NETLİK KAZANACAK

Ancak kesin zam oranı ise haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla ortaya çıkacak. Beklentilere göre emekli zammının yüzde 25'e, memur zammının ise yüzde 20'lere çıkması öngörülüyor.