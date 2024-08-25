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Para biriktirmenin yolunu Japonlar buldu! "Kakeibo" yöntemi ile her şey mümkün...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Para biriktirmenin yolunu Japonlar buldu! &quot;Kakeibo&quot; yöntemi ile her şey mümkün...

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Japonya'da gazetecilik yapan Hani Motoko, 1902'de "Kakeibo" ismini verdiği Türkçe karşılığı "ev ekonomisi defteri" anlamına gelen para biriktirme yöntemini geliştirdi. Genç nesil arasında hızlıca yaygınlaşan bu yöntem tekrardan popüler hale geldi.

Dünya çapında bütçe yönetim uygulamaları telefonlarda oldukça yaygın bir şekilde kullanılmakta. 1902 yılında Hani Motoko tarafından geliştirilen Kakeibo yöntemi ile insanlar kolay bir şekilde para biriktirebiliyor.

Dünyada enflasyon hızla yükselişteyken Kakeibo yöntemi ile bilinçli  para harcama ve tasarruf stratejileri insanlar tarafından sıkça uygulanıyor.

Kakeibo yöntemi Türkçe'ye çevrildiğinde "ev ekonomisi defteri" anlamına geliyor. Japonya'da oluşturulan sistemin amacı, bireylerin harcamalarını daha bilinçli ve dengeli bir şekilde yaptırmak.

Para biriktirmenin yolunu Japonlar buldu! "Kakeibo" yöntemi ile her şey mümkün... - 1. Resim

KAKEİBO YÖNTEMİ NEDİR?

Bir ürünü ya da hizmeti satın almadan önce Kakeibo yöntemi ile kendinize şu soruların sorulması öneriliyor:

  • Bu olmadan yaşayabilir miyim?
  • Finansal durumuma göre bunu karşılayabilir miyim?
  • Bunu gerçekten kullanacak mıyım?
  • Bunun için yeterli alanım var mı?
  • İlk başta bunu nasıl buldum?
  • Genel olarak bugün duygusal durumum nedir? 
  • Bunu satın almayı düşünürken ne hissediyorum? 

Para biriktirmenin yolunu Japonlar buldu! "Kakeibo" yöntemi ile her şey mümkün... - 2. Resim

Kakeibo yöntemi dört ayrı kategoride değerlendiriliyor ve 3 aylık süren sürecin ardından kişiler daha dikkatli harcama yapıyor. Dört ana kategori şu şekilde:

  • Zorunlu hayat giderleri
  • Temel ihtiyaçlar
  • Eğlence harcamaları
  • Ekstra masraflar 
Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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