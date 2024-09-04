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Piyasalarda günün özeti! Altın yükseldi, BİST100 tekrar 10 binin altında…

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Piyasalarda günün özeti! Altın yükseldi, BİST100 tekrar 10 binin altında…
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Piyasalarda son dakika! 4 Eylül işlem gününde gram altın %0,75 yükselişle birlikte tekrar 2730 TL’yi test etti. ABD’de açık iş ilanları sayısında yaşanan gerileme, onsla birlikte gram altına da destek oldu. Öte yandan Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi %0,37 değer kaybı yaşayarak, 9984’ten kapandı. Endeks, tekrar psikolojik 10 bin seviyesinin altına düştü.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda hafta ortası işlemler tamamlandı. Döviz kurlarında sakin görünüm öne çıkarken, altın fiyatlarında sınırlı yükseliş ve borsada gerileme dikkat çekti. Öte yandan petrol fiyatlarında yaşanan zayıf seyir üzerine, OPEC+ Grubundan arz tarafında bir hamle gelebileceği belirtiliyor. Kripto paralarda ise akşam saatlerinde tepki hareketi takip ediliyor.

DÖVİZDE YATAY GÖRÜNÜM

Bankalar arası piyasada 4 Eylül 2024 dolar fiyatı 32,02 TL seviyelerinde yatay seyrediyor. Gecelik TL faizlerinde bugün de %52,99 seviyesi muhafaza ediliyor. Reuters’a açıklamalarda bulunan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan; uygulanan para politikasının meyve vermeye başladığını, gelecek süreçte ise maliye politikaları tarafından gelecek güçlü desteğin öne çıkacağını söyledi.

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ALTINDA SINIRLI YÜKSELİŞ

Serbest piyasada gram altın fiyatı bugün %0,75 primle birlikte 2730 TL’yi test etti. Ons altının tekrar 2500 dolara doğru hareketlenmesi bunda etkili oldu. ABD’de açıklanan ve istihdam piyasasının önemli göstergelerinden olan JOLTS Açık İş İlanları sayısı, temmuzda 7,63 milyon kişi olarak açıklandı. Bu rakam, 8,09 milyon olan beklentinin altında kalarak, istihdamda zayıf görünüme işaret etti.

BORSADA YÖN AŞAĞI DÖNDÜ

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi haftaya güçlü başlangıç yapsa da piyasanın yönü 10.100-10.200 direnç bölgesinden tekrar aşağı döndü. Endeks bugünkü işlemlerde 9879’a kadar geriledi. Ardından tepki alımları geldi. Ancak endeks %0,37 gerileyerek, 9984 seviyesinden kapanış yaptı. Banka hisseleri gün içindeki kayıplarını silerken, sınai sektör hisselerinde daha belirgin kayıpla dikkat çekti.

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PETROLDE SON DURUM

Son günlerde petrol fiyatlarında yaşanan gerileme bugün de devam etti. Brent petrolün varil fiyatı 73 doların da altını test ederek zayıf görünümünü sürdürdü. OPEC+ Grubuna yakın kaynaklar, ekim ayında planlanan günlük 180 bin varillik arz artışının ertelenebileceğini belirtti. Bunun üzerine fiyatlarda 73,50 dolara yakın dengelenme çabası öne çıktı.

BİTCOİN’DE TEPKİ HAREKETİ

Bugün 56 bin dolara yakın zayıf bir görünüm sergileyen Bitcoin, akşam saatlerinde gelen tepki alımlarıyla birlikte yönünü yukarı çevirdi. BTC fiyatı 57 bin 500 dolara doğru hareketlenirken; analistler, 56 bin 500 doların kritik bir nokta olduğunu ve bu seviye üzerinde “kalıcılık” halinde, BTC’de morallerin düzelebileceği değerlendirmesinde bulunuyorlar.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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