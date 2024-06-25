Şimşek'in 16 milyonluk lüks aracı gündem oldu, Bakanlık'tan iddialarla ilgili açıklama geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sözcü gazetesinin bugün yayınladığı "Şimşek 16 milyonluk makam aracına biniyor, yardımcıları çifte maaş alıyor" haberiyle ilgili açıklama yaptı. Söz konusu haberin siyasi kurgu olduğunu belirten bakanlık, devlette en üst makamların güvenlik gerekçesi ile zırhlı araçlara bindiği ve tasarruf genelgesi dışında olduğunu belirtti. Çifte maaş iddialarıyla ilgili de "Gazetenin 'Çifte Maaş' dediği durum; Çifte Sorumluluk, Çifte Görev kaynaklıdır." açıklaması yapıldı.

Sözcü gazetesi bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili bir haber yayınladı. Haberde "Milyonlara tasarruf ve sabır telkin eden Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ekibi, tasarrufun yakınından bile geçmiyor. Şimşek 16 milyonluk makam aracına biniyor, yardımcıları çifte maaş alıyor." ifadeleri yer aldı.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu haberin ardından bakanlıktan konuyla ilgili açıklama geldi. Söz konusu haberin siyasi kurgu olduğunu belirten bakanlık, makam aracının neden kullanıldığını ve çifte maaş iddialarının aslını anlattı.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"Sözcü Gazetesi'nin bugün Sayın Bakanımız ve bürokratlarını hedef alan başlığı; bilgi ya da haber değildir, ciddiyetten uzak, siyasi kaygılarla kurgulanmış bir yanıltmacadır.

Devlet ciddiyetiyle halkımıza bilgi vermek açısından;

Devletimizin sadece en üst makamları 'güvenlik gerekçesi' ile zırhlı araçlara binmektedir. Tasarruf genelgesinde en üst düzey devlet personeli yani bakanlarımızın makam araçları bahse konu zorunlu nedenlerden dolayı kapsam dışında tutulmuştur.

Ayrıca 1960'lı yıllardan beri kanunun verdiği yetki ile ek sorumluluk alarak Kamu İktisadi Teşebbüslerine (KİT) atanıp kamu adına yönetim ve denetim yapmakta olan Bakanlığımızın sadece üst düzey liyakatli bürokratları bu görevleri hakkıyla ve layıkıyla yerine getirmektedir. Gazetenin "Çifte Maaş" dediği durum; Çifte Sorumluluk, Çifte Görev kaynaklıdır.

Bu önemli görev ve sorumluluğun karşılığında tek bir yerden aldıkları Ücretlere ise yakında kanunla tavan getirileceği hususu daha önce tarafımızdan kamuoyuna duyuruldu.

Dolayısıyla vatandaşımızın kafasını karıştırmak amacıyla sürekli devam eden bu tarz ciddiyet dışı, günlük sansasyon maksatlı başlıklara itibar edilmemesi önem taşımaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."