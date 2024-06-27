Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Tarihte bir ilk! Yabancılar 13 hafta üst üste tahvil alımı yaptı

Tarihte bir ilk! Yabancılar 13 hafta üst üste tahvil alımı yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Tarihte bir ilk! Yabancılar 13 hafta üst üste tahvil alımı yaptı

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yurt dışında yerleşik kişiler, 21 Haziran haftasında 34,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı. Böylece yabancılar tarihte ilk kez 13 hafta üst üste DİBS alımı yapmış oldu.  

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 21 Haziran haftasında net 34,5 milyon dolarlık DİBS ve 7,1 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı alırken, 158,3 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Böylece yurt dışında yerleşikler tarihte ilk kez 13 hafta üst üste DİBS'te alım tarafında yer aldı.

YABANCILARIN NE KADAR TAHVİL VE HİSSESİ VAR? 

21 Haziran haftasında yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 11 milyar 235,7 milyon dolardan 11 milyar 132,3 milyon dolara geriledi.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 14 Haziran itibarıyla 40 milyar 331,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku ise 21 Haziran'da 40 milyar 622 milyon dolara ve ÖST stokları 394,1 milyon dolardan 396,8 milyon dolara yükseldi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
'Yabancı uyruklular için yeni evlilik zorunluluğu' iddialarına Bakanlıktan açıklamaİdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli ikizlerinin yüzünü ilk kez gösterdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD ekonomisi 2024'ün ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü - EkonomiABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdüMerkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor - EkonomiMerkez Bankası rezervlerinde tarihi rekorFaiz artışı sona mı erdi? Merkez'in karar metninde dikkat çeken ifade - EkonomiMerkez'in karar metninde dikkat çeken ifadeMerkez Bankası haziran ayı faiz kararını açıkladı! Bu ay da sürpriz yok  - EkonomiMerakla beklenen faiz kararı açıklandıBayram tatili zehre döndü! İzmirli avukat, Elon Musk'ın Tesla'sına dava açıyor - EkonomiTesla marka araç kiraladı, bayram tatili zehre döndüTürkiye'nin otomotiv devi Tofaş, üretime ara veriyor - EkonomiTürkiye'nin otomotiv devi üretime ara veriyor
Sonraki Haber Yükleniyor...