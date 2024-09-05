Trilyonluk pastadan rekor pay! En fazla altın fiyatı ‘BES’leniyor

Altında son dakika! 5 Eylül 2024 gram altın fiyatı 2730 TL’den güne başlarken, Kapalıçarşı’da satış fiyatı 2818 TL'ye yakın seyrediyor. Altının son aylarda gösterdiği performans Bireysel Emeklilik Sistemindeki birikimlerde de kendini gösterdi. BES birikimlerinde vatandaşların altın tercihi; %30 pay ve 327 milyar TL büyüklükle birinciliğe yükseldi. Analistler; gramda 2700 TL’de dip oluşmaya başladığını, orta-uzun vadede yükselişin sürebileceğini belirtiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatlarının son aylarda yükselişe geçmesi, Bireysel Emeklilik Sistemindeki tasarruf tercihlerine ve performanslarına da yansıdı. Türkiye’de ağustos sonu itibarıyla “Otomatik Katılımla” gelenler de dahil olmak üzere toplam BES katılımcı sayısı 16,75 milyon kişi oldu. Yine geçen ay itibarıyla BES fonlarında biriken toplam rakam ise 1 trilyon 84 milyar TL’ye yükseldi.

ALTIN ZİRVEDE YER ALDI

BES’teki birikimlerin dağılımına bakıldığında, altının payı %30,16 olarak gerçekleşti. Bunun parasal ağırlığı 327 milyar TL’yi buluyor. Altın, bu performansla birlikte BES portföylerinde en fazla tercih edilen yatırım aracı oldu. Altında son aylarda yaşanan yükseliş de, “sarı metali” sıralamada zirveye taşıdı.

5 EYLÜL 2024 GRAM ALTIN

Bu arada Serbest piyasada 5 Eylül 2024 gram altın fiyatı 2730 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram fiyatı 2778 – 2818 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 595 TL, yarım altın 9 bin 185 TL ve tam altın da 18 bin 315 TL’den satılıyor.

5 EYLÜL 2024 ONS ALTIN

Küresel piyasalarda ons altında işlemler 2495 dolardan devam ediyor. Hafta içi 101,90’ı test eden dolar endeksi, bugün 101,30’a kadar geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri de %3,76’ya çekilerek bu yılın en düşüğüne yaklaştı. Göstergelere dolarda zayıflamaya işaret ederek, ons altına destek oluyor.

BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler, “Onsta 2470 dolar ve gramda 2700 TL destekleri çalışıyor. Altın fiyatlarında kısa vadeli dip seviyeler de bu noktalarda oluşmaya başlıyor. Zayıf gelen ABD verileri ve FED’in alacağı faiz indirimi aksiyonlarıyla birlikte, orta-uzun vadede altında yukarı yün sürecek gibi gözüküyor” diye konuşuyor.

BES’TEKİ DİĞER TERCİHLER

Bu arada borsada son haftalarda yaşanan gerileme, BES fonları içinde hisse senetlerinin ağırlığını ikinci sıraya düşürdü. Ağustos sonu itibarıyla hisse senetleri %25,7 ile ikinci, bono-tahviller %9,89 ile üçüncü, yatırım fonları %7,47 ile dördüncü ve Eurobondlar da %7,42 ile beşinci sırada yer aldı.