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    • Adıyaman'da ölüm virajı bir tırı daha yuttu

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Adıyaman&#039;da ölüm virajı bir tırı daha yuttu
    Trafik Kazası, Kaza, Adıyaman, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Adıyaman'da bir tır virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Vatandaşlar, kazanın meydana geldiği virajda sürekli kazaların yaşandığını belirtiyor.

    Adıyaman'da sık sık kazaların yaşandığı viraj, bir kazaya daha neden oldu. N.M., idaresindeki tır, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Börgenek Köyü rampasında virajı alamayarak devrildi.

    Kaza yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahaleleri sonucunda yaralı sürücü N.M., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Öte yandan vatandaşlar, kazanın yaşandığı bölgede sürekli kazaların yaşandığını belirtti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Trafik KazasıKazaAdıyaman
    Haberler > Güncel > Adıyaman'da ölüm virajı bir tırı daha yuttu
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