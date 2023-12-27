Şehit ailelerine "Siz kimsiniz?" diyen Can Ataklı davasında sıcak gelişme!

27 Aralık 2023 17:25 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 17:45

YouTube yayınında şehit ailelerine yönelik hakaret içeren sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, gazeteci Can Ataklı hakkında adli süreçte önlemler alınması için adli kontrol talep edildi. Ataklı, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ataklı, şehit babasına kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bugün İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Basın Bürosu savcılığında ifade verdi. Ataklı, yapılan soruşturma sonucunda adli kontrol talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Can Ataklı, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Can Ataklı hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan dolayı" resen soruşturma başlatmıştı.

NE OLMUŞTU?

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın cenazesinde konuşan baba Mehmet Aslan, DEM Parti ve onun ortağı CHP'ye tepki gösterdi.

Baba Mehmet Aslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik "Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Ataklı'nın YouTube canlı yayında, şehit babasının "Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz" sözlerine verdiği "Kimsin lan kimsin?" şeklindeki cevabı tartışmalara neden olmuş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.